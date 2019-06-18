Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 годаИзвестия 12:08
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня. Так, в 18:30 по мск курс единой европейской валюты показал отметку 70,985 рубля. В апреле прошлого года курс евро снижался до 70,4325 рубля, отмечает РБК.
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с чего всё началось
Курс евро на Московской бирже по состоянию на 18:46 снизился на 59 коп., до 70,98 руб./€. Европейская валюта опустилась ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года.Коммерсантъ12:12
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