Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 годаИзвестия 12:08
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня. Так, в 18:30 по мск курс единой европейской валюты показал отметку 70,985 рубля. В апреле прошлого года курс евро снижался до 70,4325 рубля, отмечает РБК.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Курс евро на Московской бирже по состоянию на 18:46 снизился на 59 коп., до 70,98 руб./€. Европейская валюта опустилась ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года.Коммерсантъ12:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
Политика
Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле
Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море
Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51
Экономика
Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление
Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено в 06:58
Политика
Порошенко будет вызван на допрос госбюро расследований Украины
Для допроса следователи изъяли множество документов из банков и администрации страны, их тщательно изучают.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Сын Гуфа и Айзы Анохиной госпитализирован с сотрясением мозга
Во время несчастного случая Сэм получил сотрясение головного мозга. Его экстренно доставили в одну из московских клиник.
Обновлено в 08:54
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Обновлено в 09:33
Политика
Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом
В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте.
Обновлено в 13:54
Путешествия
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено в 06:25
Игры
К Cyberpunk 2077 могут выйти дополнения
Cyberpunk 2077 выйдет 20 апреля 2020 года на ПК, Playstation 4 и Xbox One.
Обновлено в 02:15
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
Обновлено в 05:32
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Кино
Эмма Уотсон показала первые кадры из фильма «Маленькие женщины»
Британская актриса Эмма Уотсон показала в своем Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины».
Обновлено в 13:44
Транспорт
В Петербурге появилась первая «вафельница»
Обновлено в 01:34
Кино
Павел Лунгин снимет сказку «Василиса»
Обновлено в 09:53
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика
Сенат США провел закрытые слушания по НЛО
Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Политика
Путин ответил на обвинения в оккупации Донбасса
Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь.
Обновлено в 06:29
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Энергетика
Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%
CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Малышева два часа гуляла по улицам босиком
Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31