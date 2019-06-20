Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 годаГазета.Ru вчера в 11:03

Рубль отреагировал на "прямую линию" президента России Владимира Путина укреплением по отношению к обеим иностранным валютам. Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Экономика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Финансы Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Общество СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно.

Здоровье Назван самый смертельный вид рака в РФ В свою очередь, самые низкие показатели были при раке молочной железы (3%) и раке кожи (кроме меланомы) — 0,4%.

Энергетика Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам года Общая сумма компенсации Белоруссии за поставку загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года, заявил 21 июня заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.

Общество Неоткрытый аквапарк в Южно-Сахалинске рискует таким и остаться По данным Sakh.com, Петренко выявил в сахалинском аквапарке некоторые нарушения, которые, по его мнению, переданному заказчику — ООО "Аквамир" — являются препятствием для безопасной эксплуатации объекта.

Политика На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Космос Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО В сети Интернет был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как неопознанный летающий объект подлетает к пассажирскому авиалайнеру.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ 19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Футбол Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига» Руководство Лейпцига хочет выручить с его продажи 15 млн евро. И Спартак, и ПСВ готовы заплатить эту сумму.

Теннис Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне Россиянин 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Пуи, занимающего 29-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из трех.

Шоу-бизнес Собчак отказалась от алиментов Виторгана Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.

Происшествия В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося 60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.

Политика Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.

Гаджеты «Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом В «Роскачестве» проверили 24 наиболее популярных мобильных приложения, с помощью которых граждане заказывают продукты онлайн с доставкой на дом.

Происшествия Вертолет с японскими военными разбился при посадке в Токио Многоцелевой вертолет Bell UH-1 сухопотных сил Японии разбился на военном аэродроме Татикава в префектуре Токио, сообщает агентство NHK.

Общество Путин сделал заявку Моору на подключение к водопроводу в Каскаре Губернатор заверил президента, что в 2020 году водопровод будет построен, но заявку о подключении можно сделать уже сейчас.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.