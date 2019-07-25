Курс евро на московской бирже снизился на 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,96 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. При этом в последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 12 марта 2018 года. Укрепляется рубль и относительно доллара.

Евро упал ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года

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