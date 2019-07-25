Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за годИзвестия вчера в 14:23

Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля. Последний раз стоимость европейской валюты падала до такого уровня в марте 2018 года. При этом доллар торговался на уровне 62,99 рубля.
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Торги европейской валюты прошли с ажиотажным спросом

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Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей

Ведомостивчера в 09:51

Биржевой курс евро впервые за 16 месяцев упал ниже 70 рублей

РБКвчера в 09:58
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
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