Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за годИзвестия вчера в 14:23
Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля. Последний раз стоимость европейской валюты падала до такого уровня в марте 2018 года. При этом доллар торговался на уровне 62,99 рубля.
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Космос
Маск выложил видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship
Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Подводным манёврам обучаются танкисты из Ростовской области
Танковые экипажи погружаются на глубину до пяти метров Более 1000 танкистов из Ростовской области проходят обучение подводному вождению на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу
Дочь убитой жительницы Раменского Натальи Басовой попала в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на представителя подмосковного ГСУ СК.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Протаранивший челябинские маршрутки автокран попал на видео
Тяжелая машина сбила направлявшегося к маршрутке пассажира, а затем врезалась в два ПАЗа, один из которых протаранил стоявший впереди автобус.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Украина пожаловалась на зеленый свет из России
На Украине обеспокоены "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Госпогранслужбы с кораблей Береговой охраны ФСБ России в Азовском море.
Обновлено в 06:10
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
В полуфабрикаты станут добавлять хитин насекомых, пишут СМИ. Более того, новая пищевая добавка уже в разработке.
Обновлено 23 июля в 04:15
Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах РФ
В список регионов, где будет запущена пилотная программа страхования жилья, включены следующие: Санкт-Петербург и Ленобласть, Подмосковье, Новосибирская, Свердловская, Тюменская, Тверская, Омская, Белгородская области, Прикамье.В январе распространялась информация, что страхование жилья от ЧС обойдется россиянам порядка 150 рублей в месяц.
Обновлено в 01:44
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика
Моряки задержанного Украиной танкера вернулись в Россию
Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В России испугались турецкого TF-X после поставок С-400
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Эрдоган: санкции США не помешают Турции обеспечивать свою безопасность
Американские санкции, предусматривающие исключение Турции из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, не помешают Анкаре делать все необходимое для обеспечения своей безопасности.
Обновлено в 05:15
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:30
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Общество
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Музыка
Пресс-конференция перед фестивалем «ЖАРА» состоялась в Баку
Пресс-конференции по случаю начала фестиваля "ЖАРА" состоялась в Баку.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Подмосковье
Два пассажирских теплохода столкнулись на канале имени Москвы в Яхроме. По данным экстренных служб, никто не пострадал.
Обновлено в 05:50
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Происшествия
Морских пехотинцев США задержали за торговлю людьми и наркотиками
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод с Татьяной Морозовой
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Общество
Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»
Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 05:58