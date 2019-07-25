Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за годИзвестия вчера в 14:23
Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля. Последний раз стоимость европейской валюты падала до такого уровня в марте 2018 года. При этом доллар торговался на уровне 62,99 рубля.
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Здоровье
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Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что врачи должны стать индивидуальными предпринимателями.
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BMW наращивает производство аккумуляторов
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Обновлено в 01:49
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Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.
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Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
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ВВП КНДР в прошлом году из-за санкций упал на 4%
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Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
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Голландский журналист снял фильм о расследовании катастрофы MH17
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Состояние украинских кораблей в Крыму признали «полуобморочным»
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
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ЦСКА может купить лучшего бомбардира чемпионата Алжира
В прошедшем сезоне Найджи сыграл 33 матча, в которых забил 21 гол и отдал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром чемпионата Алжира.
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Соперник Дадашева отказался от гонорара за бой
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Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
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В Уфе беременных укладывали на сохранение в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин укладывали на сохранение в коридоре роддома.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Две стопроцентные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz, завершили сбор заявок от инвесторов на покупку 2,93% материнской компании.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Банк «Траст» просит признать банкротом структуру Минца
Московский арбитражный суд принял к производству два заявления банка «Траст» о признании банкротом «О1 Груп Финанс» бизнесмена Бориса Минца, говорится в данных картотеки дел суда.
Обновлено в 01:01
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
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Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 24 июля в 20:25
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено вчера в 11:49
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Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Росстат рассказал, какую зарплату получают учителя в Петербурге
В Пензенской области средняя зарплата учителя составляет 26,9 тысячи рублей, в Ивановской, Орловской и Новгородской областях педагоги получают от 28,8 тысячи до 29 тысяч рублей.
Обновлено в 00:36
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Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для возврата Донбасса
Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно по «хорватскому сценарию».
Обновлено в 01:40
Общество
Госдума утвердила новые пособия для детей до трех лет
Госдума утвердила новые пособия для детей до трех лет.
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Путин встретился с пострадавшими от наводнения в Приангарье семьями
Глава государства пригласил детей из пострадавших районов на военно-морской парад в Санкт-Петербурге Глава государства Владимир Путин проводит в Кремле встречу с семьями, которые пострадали от наводнения в Приангарье, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:23