Финансы
Впервые с весны 2018 года курс евро опустился ниже 70 рублейМонаВиста вчера в 10:15
По данным Московской биржи на 16:00 мск курс доллара составил 63,02 рубля (- 28 копеек), евро 69,96 рубля (-54 копейки). Эксперты комментируют подорожание рубля как следствие пика налоговых выплат, спроса на гособлигации, "импорта оптимизма из Франции" и заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла.
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Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
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В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
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Обновлено вчера в 19:25
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Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
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Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon стартовала к МКС
Согласно информации компании SpaceX, первая многоразовая ступень ракеты совершила успешную управляемую посадку на площадке в штате Флорида Пресс-служба NASA сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon компании SpaceX в пятницу стартовала к Международной космической станции, передает Интерфакс.
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На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Брянске на улице Почтовой легковушка сбила мотоциклиста
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Китаянка усыновила 118 детей и попала в тюрьму
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В Красном селе мотоциклист погиб в результате ДТП
В Красносельском районе Петербурга в ДТП погиб мотоциклист, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 00:30
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 06:36
Культура
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Обновлено вчера в 12:32
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
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Обновлено 24 июля в 14:21
Армия и оружие
Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских «Искандеров»
Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
Обновлено вчера в 23:09
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Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Шахту затопило в Амурской области из-за сильных дождей
Сильные дожди стали причиной подтопления многих дорог в Зейском, Сковородинском, Мазанвоском и Селемджинском районах региона.
Обновлено 23 июля в 05:19
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
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Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:58
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
Хаджибегич возглавил сборную Черногории
Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории.
Обновлено в 00:06