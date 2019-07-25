Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля. Последний раз стоимость европейской валюты падала до такого уровня в марте 2018 года. При этом доллар торговался на уровне 62,99 рубля.

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год

Политика В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина 70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Политика Украинцы остались без российского дизтоплива Клиентам, оставшимся без дизтоплива, компания пообещала в скором времени диверсифицировать источники поставок.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой Экипаж задержанного на Украине российского танкера отправляется домой, а само судно остаётся в порту Измаила, сообщили в посольстве России в Киеве.

Армия и оружие Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции Транспортные самолеты совершили около тридцати полетов из России в Турцию. Категорически против сделки выступают США.

Космос В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Армия и оружие Стало известно о столкновениях российских и украинских военных в Сирии Следует уточнить, что ранее действительно стало известно об украинских наёмниках, воющих на территории Сирии за боевиков и ряд террористических организаций, однако информация об участии украинских военных в качестве военнослужащих международной коалиции появилась впервые.

Шоу-бизнес Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes среди российских звезд Авторитетный журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых успешных отечественных звезд до 40 лет.

Авто Hyundai представила Tucson Sport с форсированными моторами Компания Hyundai презентовала "горячую" модификацию рестайлингового Hyundai Tucson, которая получила в названии приставку Sport.

Теннис Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.

Происшествия Участок главной трассы обрушился в Сочи Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.

Общество 26 июля эсперантисты всего мира отмечают День эсперанто Каждый год 26 июля в мире организовываются лагеря и конференции эсперантистов, проводятся встречи на эсперанто без переводчиков.

Экономика Россия сократила долю доллара США во внешней торговле Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Авто «Автотор» планирует построить еще один завод по производству иномарок Калининградский автомобильный холдинг «Автотор» планирует построить завод, рассчитанный на производство 50 тыс. легковых автомобилей в год.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитилась фигурой Василисы Володиной В комментариях высказалась также Лариса Гузеева, отметив, что с такой фигурой ходила бы голая.

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.

Политика Конгресс США одобрил отсрочку для потолка госдолга Законопроект о продлении на два года срока наступления потолка американского госдолга получил одобрение Конгресса США, передаёт C-Span.

Политика В Тунисе назначили дату досрочных президентских выборов Избирком Туниса назначил проведение первого тура досрочных выборов президента страны на 15 сентября в связи с кончиной президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Кино Сильвестр Сталлоне передумал прощаться с ролью Рокки Бальбоа Напомним, в ноябре 2018 года Сильвестр Сталлоне выложил в сеть видео, в котором сообщил, что прощается с ролью Рокки Бальбоа.