Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 годаREGNUM 09:22
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:11, Вашингтон
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Зенит» претендует на Раджу Наингголана
Конкурентом "Зенита" в борьбе за Наингголана является итальянский "Кальяри", цвета которого футболист ранее уже защищал, однако те не готовы на такие финансовые траты и поэтому клуб с берегов Невы является единственным клубом, готовым обеспечить бельгийца требуемой суммой, сообщает Спорт.24.Ru со ссылкой на FCInterNews.it.
Обновлено в 15:29
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Экономика
ЦБ определился с комиссией за оплату товаров по QR-коду
ПСБ считает приемлемым тариф 1%, где минимальное вознаграждение банков клиента (эмитент) и торговой точки (эквайер) составит 0,4%, говорит замдиректора департамента электронного бизнеса Никита Хомутов: это позволит банку сохранить экономику за проведение безналичных платежей и окупить затраты на внедрение технологии оплаты по QR-коду.
Обновлено в 14:48
Футбол
Сын легенды сборной Швеции может перейти в «Спартак»
Нападающий "Норрчепинга" Йордан Ларссон может перейти в московский "Спартак", сообщает Expressen.
Обновлено в 12:59
Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины.
Обновлено в 14:40
Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.
Обновлено в 08:12
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 08:19
Авто
Найден единственный в мире сохранившийся «Москвич»-«каблук» ГУМа
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
В США 16 морских пехотинцев подозреваются в торговле людьми
Сотрудниками следственного отдела Военно-морских сил США задержаны 16 бойцов морской пехоты, подозреваемых в торговле людьми и контрабанде наркотиков.
Обновлено в 15:42
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено в 11:48
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Кино
Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов
Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
Обновлено в 07:04
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Общество
Треть жителей России мечтают о даче
Очередной опрос ВЦИОМ показал, что примерно треть жителей России по тем или иным причинам мечтают стать владельцами дачных участков – выращивать овощи и фрукты и просто отдыхать вдали от городской суеты Опрос ВЦИОМ показал, что примерно треть российских граждан мечтают приобрести дачу, но такую, в которой есть все коммуникации, и чтобы находилась не очень далеко от дома.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро
На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.
Обновлено в 08:23
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Политика
Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.
Обновлено в 14:48
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15