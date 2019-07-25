Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублейRT на русском 08:34
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:06, Вашингтон
Общество
Вводятся компенсации за утрату прав собственности на жилье
Предлагается дополнить закон о госрегистрации недвижимости новой главой 10.1 «Компенсация добросовестному приобретателю за утрату им жилого помещения».
Обновлено вчера в 08:05
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Политика
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.
Обновлено в 09:06
Общество
Обследование в павильонах «Здоровая Москва» прошли 150 тыс. человек
Павильоны "Здоровая Москва" в парках столицы с начала их работы посетили уже 150 тыс. человек, к концу года число горожан, прошедших в них обследование, может вырасти до полумиллиона, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел павильоны в ландшафтном парке Митино на северо-западе города.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Наука
Обнаружены артефакты неизвестной цивилизации древности
Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией.
Обновлено в 09:47
Интернет
ФНС улучшила мобильную версию личного кабинета ИП
ФНС прокачала мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика ИП».
Обновлено в 09:21
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Происшествия
Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06
Авто
«Автотор» построит завод в Калининграде для BMW или Hyundai
К 2020 году калининградский "Автотор" построит завод мощностью 50 тыс. легковых машин в год, передают "Ведомости" слова гендиректора холдинга "Автотор" Александра Сорокина.
Обновлено в 05:08
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Космос
Космический корабль SpaceX загорелся во время запуска
Обновлено в 04:59
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено в 09:16
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Происшествия
МиГ-29 рухнул в Каспийское море
Самолет ВВС Азербайджана МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочных полетов. Инцидент произошел вечером, 24 июля.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Ювентус» показал свою выездную форму
В своём официальном аккаунте Твиттера ФК Ювентус продемонстрировал свою новую выездную форму, которая выполнена преимущественно в белом цвете.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Представлен бюджетный ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 за 465 долларов
Представлен ноутбук Xiaomi RedmiBook 14, относящийся к бюджетному сегменту.
Обновлено в 01:50
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 05:22
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Александр Ревва показал детское фото и назвал себя «гадким утенком»
Александр Ревва показал, как изменился за примерно четыре десятилетия.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Украина тайно вывозит в Польшу американские комплексы Javelin
Украина не смогла подготовить необходимого качества условия хранения для американских противотанковых комплексов Javelin.
Обновлено вчера в 13:36
Авто
С рынка уходит гибридный кроссовер Nissan Rogue
Автоконцерн Nissan не внёс гибрид Rogue в прайс-лист на следующий год.
Обновлено в 07:48
Финансы
Госдолг Украины превысил $80 млрд
Государственный долг Украины за месяц вырос на 2,5% и составил $80,35 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
Обновлено в 09:23
Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 04:31
Политика
Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.
Обновлено в 08:18