Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Вводятся компенсации за утрату прав собственности на жилье Предлагается дополнить закон о госрегистрации недвижимости новой главой 10.1 «Компенсация добросовестному приобретателю за утрату им жилого помещения».

Религия Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Политика МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.

Общество Обследование в павильонах «Здоровая Москва» прошли 150 тыс. человек Павильоны "Здоровая Москва" в парках столицы с начала их работы посетили уже 150 тыс. человек, к концу года число горожан, прошедших в них обследование, может вырасти до полумиллиона, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел павильоны в ландшафтном парке Митино на северо-западе города.

Армия и оружие Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Наука Обнаружены артефакты неизвестной цивилизации древности Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией.

Политика Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Происшествия Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

Авто «Автотор» построит завод в Калининграде для BMW или Hyundai К 2020 году калининградский "Автотор" построит завод мощностью 50 тыс. легковых машин в год, передают "Ведомости" слова гендиректора холдинга "Автотор" Александра Сорокина.

Авто «АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Происшествия МиГ-29 рухнул в Каспийское море Самолет ВВС Азербайджана МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочных полетов. Инцидент произошел вечером, 24 июля.

Футбол «Ювентус» показал свою выездную форму В своём официальном аккаунте Твиттера ФК Ювентус продемонстрировал свою новую выездную форму, которая выполнена преимущественно в белом цвете.

Шоу-бизнес Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Кино Умер народный артист Анатолий Торопов Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.

Армия и оружие Украина тайно вывозит в Польшу американские комплексы Javelin Украина не смогла подготовить необходимого качества условия хранения для американских противотанковых комплексов Javelin.

Авто С рынка уходит гибридный кроссовер Nissan Rogue Автоконцерн Nissan не внёс гибрид Rogue в прайс-лист на следующий год.

Финансы Госдолг Украины превысил $80 млрд Государственный долг Украины за месяц вырос на 2,5% и составил $80,35 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Футбол Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.