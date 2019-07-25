Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 годаREGNUM вчера в 09:22

Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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