Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года

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