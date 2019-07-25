Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 годаREGNUM вчера в 09:22
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено 24 июля в 12:02
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Названо предназначение задержанного СБУ российского танкера
Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Трамп оценил ракетные пуски КНДР
Ранее в командовании Вооружённых сил США в Республике Корея заявили, что ракетные пуски КНДР не были направлены против позиций южнокорейских и американских военных на Корейском полуострове.
Обновлено в 00:18
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
Обновлено в 01:04
Футбол
«Боруссия» может удовлетворить запрос «Барселоны» по Малкому
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к вингеру "Барселоны" Малкому, сообщает GOAL.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК
Соболь добавила, что во время того, как она была в отделении, следователь вручил ей повестку о том, что ее вызвали на допрос 26 июля.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Трамп и Зеленский обсудили по телефону санкции против России
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 16:17
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Кино
В сети появился трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено вчера в 14:17
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
До зарплаты не хватает денег 75% россиян
Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Представители кондитерских фирм пояснили, что пальмовое масло активно используется при изготовлении сладостей по всему миру, и найти ему полноценную замену практически невозможно.
Обновлено в 00:59
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских ЗРК С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 07:32
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Грабители украли почти тонну золота в бразильском аэропорту
Неизвестные грабители похитили 750 килограмм золота из международного аэропорта в бразильском городе Сан-Паулу, сообщает портал Globo.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Спорт
Юлия Ефимова: «Не сразу поняла, почему дисквалифицировали Кинг»
Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась впечатлениями от полуфинального заплыва на 200 м брассом на ЧМ в Кванджу, где она показала первый результат (2.21,20).
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадиона
Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Обновлено в 00:56
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53