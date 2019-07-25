Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 годаREGNUM вчера в 09:22
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Партия Зеленского выступает за рынок земли и либерализацию социальной сферы
Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что они выступают за рынок земельной собственности, а также в целом за либерализацию социальной сферы.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено 24 июля в 22:25
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Моряки с задержанного российского танкера выехали из Украины
Десять российских моряков, находившихся на танкере, задержанном 25 июля в порту Измаил в Одесской области, возвращаются на родину через Молдавию, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Большегрузный самосвал провалился под землю в Кузбассе
Рядом с административно-бытовым комплексом угледобывающего предприятия Киселевска большегруз полностью ушел под землю.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Крупнейший украинский импортер прекращает импорт дизтоплива из России
Крупнейший импортер дизтоплива Украины Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива из России трубопроводным транспортом.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено 24 июля в 05:48
Космос
В России планируют создать частную многоразовую метеоракету
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 05:51
Армия и оружие
Южная Корея: КНДР испытала новый тип ракет
Обновлено вчера в 08:57
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
Медведев хочет уравнять зарплаты учителей
Премьер поддержал предложение депутата Госдумы Вячеслава Никонова, предложившего устранить разницу между средними зарплатами учителей по регионам.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Матвиенко и Медведев прилетят в Читу в августе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетят в Читу в августе, сообщил во время рейда по ремонту дорог 26 июля врио сити-менеджера города Александр Сапожников.
Обновлено вчера в 22:12
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено 24 июля в 22:20
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» дома уступил бакинскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в аэропорт Симферополя
Пассажирский самолёт, следовавший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, она прошла в штатном режиме.
Обновлено вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Владимиром Вдовиченковым
Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие
В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения
"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
Обновлено вчера в 16:03
Авто
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
Форвард «Марселя» перешёл в «Динамо»
Обновлено вчера в 07:22
Здоровье
Пенсионерка на Алтае несколько лет не могла попасть к врачу
78-летняя жительница Улаганского района Республики Алтай несколько лет не могла попасть к врачу.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено вчера в 06:18