Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 годаREGNUM вчера в 09:22

Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро опустился до 70 рублей

ТАССвчера в 09:01

Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей

RT на русскомвчера в 12:33

Биржевой курс евро впервые за 16 месяцев упал ниже 70 рублей

РБКвчера в 09:58

Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей

РИА Новостивчера в 09:14

Торги европейской валюты прошли с ажиотажным спросом

Коммерсантъвчера в 14:34

Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей

Ведомостивчера в 09:51

Евро упал ниже 70 рублей впервые с 4 мая 2018 года

Интерфаксвчера в 09:22
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:30, Вашингтон
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Политика

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Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла

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Новейший экраноплан «Чайка» оснастят ракетами глобального удара

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Кличко вновь не смог выговорить слово

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Происшествия

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Происшествия

Опубликовано видео нападения на Порошенко после допроса

Ранее Порошенко не явился на допрос по 11 уголовным делам в Госбюро расследований Украины.
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Армия и оружие

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Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере

Главный тренер ФК «Спартак» Олег Кононов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
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Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400

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Политика

Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву

Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
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Политика

Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам

Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
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Мама Виктории Лопыревой показала лицо своего внука

Виктория Лопырева в феврале этого года родила сына, которого назвала в честь известного футболиста Мессии — Марко Лео.
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Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
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Общество

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«ЮП» решила выяснить, а сколько женщин в Челябинской области готовы выполнять тяжелый физический труд, который, казалось бы, по зубам только сильному полу.
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Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
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С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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Бузова заявила, что даст последний концерт

Бузова заявила, что даст последний концерт.
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Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
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Гаджеты

В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты

Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
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Армия и оружие

Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет

Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в проведенных накануне Северной Кореей пусках ракет.
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В Норвегии призвали убивать «русских лососей»

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Политика

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
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Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза

Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.
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Общество

В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
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