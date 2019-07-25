Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 годаREGNUM 09:22
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав
Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
Обновлено в 18:08
Экономика
Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке
Эксперты отмечают, что цена банковской тайны увеличилась как за счет резкого спроса на подобную информацию из-за увеличения количества атак на граждан, так и из-за активизации работы банков по борьбе с утечкой информации.
Обновлено в 19:01
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено в 16:39
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено в 21:11
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Глюкоза в красном боди появилась на фестивале «Жара»
Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, в начале июля отдохнула в Испании.
Обновлено в 09:47
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Авто
DAF XF признан лучшим грузовиком для крупных автопарков
Грузовик DAF XF был удостоен премии Fleet Truck of the Year 2019 на конкурсе Motor Transport Awards в Великобритании в номинации лучшей машины для крупных автопарков.
Обновлено в 22:00
Происшествия
В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Обновлено в 22:31
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Футбол
Карло Анчелотти: «Хамес и Николя Пепе интересуют „Наполи“»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал интерес к полузащитникам Николя Пепе («Лилль») и Хамесу Родригесу («Реал»).
Обновлено в 13:32
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Микки Рурк сыграет в фильме "Брат-3" за $300 тыс. Об этом 24 июля сообщило издание StarHit со ссылкой на режиссера кинокартины Стаса Барецкого.
Обновлено в 21:12
Здоровье
Областной онкодиспансер получит 620 миллионов рублей на переоснащение
Мурманский областной онкологический диспансер получит 620 миллионов рублей для переоснащения.
Обновлено в 07:00
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Обновлено в 11:50
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено в 22:31
Кино
Hulu выпустит сериал по мотивам книги «Автостопом по галактике»
Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" послужит основой для одноименного сериала.
Обновлено в 13:30
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Обновлено в 06:36
Происшествия
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено в 20:35
Происшествия
В Приамурье прилетит глава МЧС России
Евгения Зиничева ждут сегодня ночью, 25 июля. Глава МЧС России оценит обстановку в Приамурье, где сейчас объявлен региональный режим ЧС.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вошла в топ-3 самых богатых российских звезд в Instagram
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Обновлено в 11:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Культура
Кирилл Серебренников: «Женщины доказали, что они круче»
Режиссер Кирилл Серебренников назвал оправданным стремление международных кинофестивалей целенаправленно включать в конкурсную программу фильмы, снятые режиссерами-женщинами.
Обновлено в 16:55
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55