Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублейRT на русском 08:34
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:22, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Гаджеты
Смартфон Honor 20 Pro выходит в России
Бренд Honor поделился подробностями российского выхода смартфона Honor 20 Pro, который был представлен два месяца назад.
Обновлено в 09:07
Экономика
Wexler Group прекращает поставки на Украину российского дизтоплива
Wexler Group, крупнейший импортер нефтепродуктов на Украину, прекращает с 1 августа поставки российского дизельного топлива, сообщает компания сегодня, 25 июля.
Обновлено в 05:33
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Политика
Украинцы обложили данью украинцев в Европе
Украинская диаспора в Чехии, по разным оценкам, насчитывает от 120 до 140 тысяч человек.
Обновлено в 09:12
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Политика
Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко
Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Норвегия призвала к борьбе с «вторжением российского лосося»
Норвегия анонсировала борьбу с «российским вторжением». На этот раз речь идет не о политическом вмешательстве.
Обновлено в 06:03
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Происшествия
Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06
Авто
Известны автомобили, которые не восстанавливают после ДТП
Компания "АльфаСтрахование" пришла к выводу, что лидером по тотальным авариям в России является французский бренд Renault с показателем в 2,96%, на второй строчке оказалась российская Lada c 2,89%, а замыкает почётную тройку лидеров южнокорейская Kia c 2,5%. Эти же бренды лидируют по популярности у отечественных автомобилистов.
Обновлено в 04:40
Политика
Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Названы главные ошибки желающих похудеть
Обновлено в 05:20
Общество
В Новгороде неожиданно обнаружены саркофаги домонгольского периода
Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга.
Обновлено в 08:41
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд
Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:15
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20