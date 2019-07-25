Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублейRT на русском 08:34

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро опустился ниже 70 рублей

Взгляд.ру08:41

Курс евро опустился до 70 рублей

ТАСС09:01

Евро опустился ниже 70 рублей впервые с мая 2018 года

Интерфакс08:41

Курс евро впервые с мая 2018 года упал ниже 70 рублей

РЕН ТВ08:49

Биржевой курс евро впервые за 16 месяцев упал ниже 70 рублей

РБК08:45

Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомости08:55

Курс евро опустился ниже 70 рублей

RT на русском08:34
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:03, Вашингтон
Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество

«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе

Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

25 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.
Обновлено в 07:09
Политика

Матвиенко предложила не дискриминировать богатых людей в России

Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара

Максим Виторган поздравил Нино Нинидзе с днем рождения на фоне слухов о романе с актрисой На минувших выходных в ряде СМИ появилась информация, что Нинидзе и Виторган отдыхают вместе с Одессе.
Обновлено в 03:41
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь

Обновлено в 07:44
Происшествия

У двух кандидатов в Мосгордуму проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в домах политика Дмитрия Гудкова и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Музыка

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Спорт

Бузова признана одной из самых успешных звезд России

Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Космос

Lightsail 2 раскрыл солнечный парус

Спутник LightSail-2 был запущен при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy в конце июня 2019 года и в дальнейшем отделился от микроспутника Prox 1. Он стал вторым разработанным Планетарным обществом аппаратом, оснащенным раскладывающимся солнечным парусом из майлара, состоящим из четырех секций с общей площадью 32 квадратных метра.
Обновлено 23 июля в 14:55
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:25
Гаджеты

Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold

Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Технологии

Автомобилисты смогут оформлять ДТП через мобильное приложение

Обновлено в 05:42
Политика

Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён

Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга

Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Космос

SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС

Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено вчера в 18:49
Общество

Режимы «черного неба» из-за дымки в Сибири посчитали незаконными

Режимы «черного неба» в сибирских регионах незаконно вводить только из-за дымки от лесных пожаров в Красноярском крае, заявил исполняющий обязанности начальника Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин на совещании в краевом правительстве.
Обновлено в 02:33
Политика

В Госдуме предложили ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций

Бонусы в госкорпорациях должны быть ограничены, заявил глава фракции «Единая России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Обновлено в 05:43
Политика

Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Политика

Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Футбол

«Краснодар» договорился о трансфере Кабелла

Кабелла попросил руководство «Сент-Этьена» отпустить его в «Краснодар», приняв предложение российского клуба.
Обновлено вчера в 06:06
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

ФСБ задержала главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении

ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".
Обновлено в 08:33
Экономика

ЦБ определил комиссию за оплату товаров по QR-коду

По его данным, магазины одежды и техники платят за эквайринг от 1 до 2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%. Регулятор предлагает установить диапазон ставки в СБП от 0,2 до 0,7% в зависимости от категории торговой точки.
Обновлено в 08:14
Авто

Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили

Обновлено вчера в 10:33
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