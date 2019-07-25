Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублейRT на русском 08:34
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:03, Вашингтон
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
25 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара
Максим Виторган поздравил Нино Нинидзе с днем рождения на фоне слухов о романе с актрисой На минувших выходных в ряде СМИ появилась информация, что Нинидзе и Виторган отдыхают вместе с Одессе.
Обновлено в 03:41
Происшествия
У двух кандидатов в Мосгордуму проходят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в домах политика Дмитрия Гудкова и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Космос
Lightsail 2 раскрыл солнечный парус
Спутник LightSail-2 был запущен при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy в конце июня 2019 года и в дальнейшем отделился от микроспутника Prox 1. Он стал вторым разработанным Планетарным обществом аппаратом, оснащенным раскладывающимся солнечным парусом из майлара, состоящим из четырех секций с общей площадью 32 квадратных метра.
Обновлено 23 июля в 14:55
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:25
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Политика
Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Космос
SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС
Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Режимы «черного неба» из-за дымки в Сибири посчитали незаконными
Режимы «черного неба» в сибирских регионах незаконно вводить только из-за дымки от лесных пожаров в Красноярском крае, заявил исполняющий обязанности начальника Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин на совещании в краевом правительстве.
Обновлено в 02:33
Политика
В Госдуме предложили ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций
Бонусы в госкорпорациях должны быть ограничены, заявил глава фракции «Единая России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Обновлено в 05:43
Политика
Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Футбол
«Краснодар» договорился о трансфере Кабелла
Кабелла попросил руководство «Сент-Этьена» отпустить его в «Краснодар», приняв предложение российского клуба.
Обновлено вчера в 06:06
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
ФСБ задержала главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении
ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".
Обновлено в 08:33
Экономика
ЦБ определил комиссию за оплату товаров по QR-коду
По его данным, магазины одежды и техники платят за эквайринг от 1 до 2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%. Регулятор предлагает установить диапазон ставки в СБП от 0,2 до 0,7% в зависимости от категории торговой точки.
Обновлено в 08:14
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили
Обновлено вчера в 10:33