Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Общество «Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).

Политика Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину 25 июля в Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара Максим Виторган поздравил Нино Нинидзе с днем рождения на фоне слухов о романе с актрисой На минувших выходных в ряде СМИ появилась информация, что Нинидзе и Виторган отдыхают вместе с Одессе.

Происшествия У двух кандидатов в Мосгордуму проходят обыски Правоохранительные органы проводят обыски в домах политика Дмитрия Гудкова и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

Музыка Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.

Спорт Бузова признана одной из самых успешных звезд России Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.

Космос Lightsail 2 раскрыл солнечный парус Спутник LightSail-2 был запущен при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy в конце июня 2019 года и в дальнейшем отделился от микроспутника Prox 1. Он стал вторым разработанным Планетарным обществом аппаратом, оснащенным раскладывающимся солнечным парусом из майлара, состоящим из четырех секций с общей площадью 32 квадратных метра.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Политика Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает РИА Новости.

Гаджеты Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.

Политика Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.

Армия и оружие Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Происшествия Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.

Космос SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.

Общество Режимы «черного неба» из-за дымки в Сибири посчитали незаконными Режимы «черного неба» в сибирских регионах незаконно вводить только из-за дымки от лесных пожаров в Красноярском крае, заявил исполняющий обязанности начальника Среднесибирского УГМС Сергей Сережкин на совещании в краевом правительстве.

Политика В Госдуме предложили ограничить бонусы топ-менеджерам госкорпораций Бонусы в госкорпорациях должны быть ограничены, заявил глава фракции «Единая России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Политика Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Футбол «Краснодар» договорился о трансфере Кабелла Кабелла попросил руководство «Сент-Этьена» отпустить его в «Краснодар», приняв предложение российского клуба.

Общество ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.

Происшествия ФСБ задержала главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".