Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублейRT на русском 08:34
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Кино
Скончался народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 13:17
Общество
«Яндекс» поплатится за иностранных кормильцев
Полиция Москвы привлекла к административной ответственности компанию «Яндекс.Еда» за незаконный наем иностранных работников, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:54
Происшествия
Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
Обновлено в 11:20
Политика
Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер
Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».
Обновлено в 08:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Ювентус» показал свою выездную форму
В своём официальном аккаунте Твиттера ФК Ювентус продемонстрировал свою новую выездную форму, которая выполнена преимущественно в белом цвете.
Обновлено в 05:58
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Журналистка Business Insider Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от похода в один из московских ресторанов сети быстрого питания "Макдоналдс", который она посетила во время недавней поездки в Россию.
Обновлено в 11:49
Футбол
«Зенит» может приобрести защитника «Ювентуса»
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
«Спартак» отказался от трансфера Перейро
После длительных переговоров «Спартак» отказался от покупки полузащитника ПСВ Гастона Перейро.
Обновлено в 10:44
Авто
В Калининграде появится новый автомобильный завод
Обновлено в 12:41
Футбол
«Арсенал» объявил состав на матч Лиги Европы с «Нефтчи»
Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Нефтчи", который станет для российской команды дебютным в еврокубках.
Обновлено в 11:57
Политика
Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
38-летний Гарик Харламов показал себя лысым
Гарик Харламов показал себя лысым Сегодня Гарик удивил фолловеров еще одним необычным образом.
Обновлено в 11:20
Экономика
Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин
На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое ужесточает для иностранных компаний условия выхода на российский рынок газовых турбин.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Канада объявила начало тендера на поставку новых истребителей
Канада официально объявила о начале тендера на поставку новых истребителей, которые в будущем заменят стоящие на вооружении ВВС F/A-18 "Хорнет".
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Пластический хирург показал фото Миддлтон до и после операции
В Великобритании разразился нешуточный скандал после того, как известный пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон прибегает к бэби-ботоксу - популярной омолаживающей процедуре, при которой разглаживаются морщины на лице.
Обновлено в 08:55
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 11:58
Политика
Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера
Ранее 25 июля «Страна.ua» назвала захват танкера NEYMA подставой для президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Общество
В России введут пособия на детей до трех лет
В России с начала 2020 года вырастет количество семей, которым будет выплачиваться детское пособие.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
Алмазбек Атамбаев долетел до Кремля
Владимир Путин принял бывшего президента Киргизии и призвал сплотиться вокруг нынешнего Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант», чтобы встретиться «со своими друзьями».
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Военный полигон горит в Германии
Обновлено в 13:05
Политика
Путин обеспокоился зарплатами в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 11:40