Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество «Яндекс» поплатится за иностранных кормильцев Полиция Москвы привлекла к административной ответственности компанию «Яндекс.Еда» за незаконный наем иностранных работников, пишет «Коммерсантъ».

Политика Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика Зеленский и Трамп провели телефонный разговор Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

Футбол «Ювентус» показал свою выездную форму В своём официальном аккаунте Твиттера ФК Ювентус продемонстрировал свою новую выездную форму, которая выполнена преимущественно в белом цвете.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Общество Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс» Журналистка Business Insider Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от похода в один из московских ресторанов сети быстрого питания "Макдоналдс", который она посетила во время недавней поездки в Россию.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Футбол «Спартак» отказался от трансфера Перейро После длительных переговоров «Спартак» отказался от покупки полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

Футбол «Арсенал» объявил состав на матч Лиги Европы с «Нефтчи» Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Нефтчи", который станет для российской команды дебютным в еврокубках.

Политика Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Шоу-бизнес 38-летний Гарик Харламов показал себя лысым Гарик Харламов показал себя лысым Сегодня Гарик удивил фолловеров еще одним необычным образом.

Экономика Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое ужесточает для иностранных компаний условия выхода на российский рынок газовых турбин.

Армия и оружие Канада объявила начало тендера на поставку новых истребителей Канада официально объявила о начале тендера на поставку новых истребителей, которые в будущем заменят стоящие на вооружении ВВС F/A-18 "Хорнет".

Шоу-бизнес Пластический хирург показал фото Миддлтон до и после операции В Великобритании разразился нешуточный скандал после того, как известный пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон прибегает к бэби-ботоксу - популярной омолаживающей процедуре, при которой разглаживаются морщины на лице.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму Мосгоризбирком в четверг отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Политика Украинский генерал призвал мобилизоваться после захвата российского танкера Ранее 25 июля «Страна.ua» назвала захват танкера NEYMA подставой для президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Общество В России введут пособия на детей до трех лет В России с начала 2020 года вырастет количество семей, которым будет выплачиваться детское пособие.

Политика Алмазбек Атамбаев долетел до Кремля Владимир Путин принял бывшего президента Киргизии и призвал сплотиться вокруг нынешнего Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду вылетел в Москву с российской авиабазы «Кант», чтобы встретиться «со своими друзьями».