Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублейRT на русском 08:34

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей

Ведомости09:51

Евро упал ниже 70 рублей впервые с мая 2018 года

Коммерсантъ09:20

Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей

РИА Новости09:14

Курс евро опустился до 70 рублей

ТАСС09:01

Биржевой курс евро впервые за 16 месяцев упал ниже 70 рублей

РБК09:58

Курс евро опустился ниже 70 рублей

RT на русском08:34

Евро упал ниже 70 рублей впервые с 4 мая 2018 года

Интерфакс09:22
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
Политика

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Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
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Происшествия

После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек

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Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
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Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
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Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

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Фабрегас лишен водительских прав на полгода за превышение скорости

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас лишен водительских прав на 6 месяцев за превышение скорости.
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
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Собчак ответила Шнурову откровенным видео

Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
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Политика

Украина нашла замену российскому газу в Катаре

Украинские чиновники утверждают, что нашли альтернативу российскому газу.
Обновлено в 08:19
Политика

Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки

Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Экономика

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Обновлено в 02:04
Спорт

Шляхтин: встреча с тренерами на ЧР поможет восстановлению ВФЛА

Круглый стол с участием тренеров, спортсменов, руководителей и членов региональных федераций поможет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) изменить культуру отношения к допинга в России и выполнить пункт дорожной карты, необходимый для восстановления в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве

Обновлено в 09:53
Хоккей

Хабибулин назначен тренером вратарей системы сборных команд России

ФХР на своем официальном сайте объявила о назначении Николая Хабибулина тренером вратарей системы сборных команд России.
Обновлено в 05:46
Финансы

ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено в 08:00
Футбол

Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова

Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
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Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт подал на развод

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Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

Участок трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, автомобильное движение организовано по одной полосе, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Общество

Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет

Государственная Дума одобрила в третьем чтении законопроект по увеличению критерия нуждаемости семьи с 1,5 до 2-кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ) для семей с детьми в возрасте 1,5 — 3 лет.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

Еще один боксер умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:08
Происшествия

Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

МИД сделал заявление послу Южной Кореи по инциденту над Японским морем

Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов заявил послу Южной Кореи, что российские летчики в инциденте над Японским морем действовали строго в соответствии с положениями международного права.
Обновлено в 11:23
Энергетика

Прибыль Total сократилась в первом полугодии на 8%

Прибыль французской нефтегазовой компании Total сократилась в первом полугодии на 8% в годовом выражении до $5,867 млрд, сообщает компания.
Обновлено в 05:21
Политика

Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации

Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:49
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Умер народный артист России Анатолий Торопов

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Кино

Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита

Обновлено в 10:09
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Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
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