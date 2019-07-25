Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублейRT на русском 08:34
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Футбол
Фабрегас лишен водительских прав на полгода за превышение скорости
Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас лишен водительских прав на 6 месяцев за превышение скорости.
Обновлено в 09:35
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено в 03:57
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украинские чиновники утверждают, что нашли альтернативу российскому газу.
Обновлено в 08:19
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Экономика
Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд
Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Обновлено в 02:04
Спорт
Шляхтин: встреча с тренерами на ЧР поможет восстановлению ВФЛА
Круглый стол с участием тренеров, спортсменов, руководителей и членов региональных федераций поможет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) изменить культуру отношения к допинга в России и выполнить пункт дорожной карты, необходимый для восстановления в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Обновлено в 09:17
Хоккей
Хабибулин назначен тренером вратарей системы сборных команд России
ФХР на своем официальном сайте объявила о назначении Николая Хабибулина тренером вратарей системы сборных команд России.
Обновлено в 05:46
Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено в 08:00
Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:21
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга - Сочи обрушился в Центральном районе Сочи, автомобильное движение организовано по одной полосе, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Государственная Дума одобрила в третьем чтении законопроект по увеличению критерия нуждаемости семьи с 1,5 до 2-кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ) для семей с детьми в возрасте 1,5 — 3 лет.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Еще один боксер умер от полученных во время боя травм
Обновлено в 11:08
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
МИД сделал заявление послу Южной Кореи по инциденту над Японским морем
Замминистра иностранных дел Игорь Моргулов заявил послу Южной Кореи, что российские летчики в инциденте над Японским морем действовали строго в соответствии с положениями международного права.
Обновлено в 11:23
Энергетика
Прибыль Total сократилась в первом полугодии на 8%
Прибыль французской нефтегазовой компании Total сократилась в первом полугодии на 8% в годовом выражении до $5,867 млрд, сообщает компания.
Обновлено в 05:21
Политика
Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:49
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Кино
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита
Обновлено в 10:09
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29