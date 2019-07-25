Финансы
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого годаВедомости 08:55
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 25 июля, опустился ниже 70 руб. К 15.37 мск евро подешевел на 54 коп. к закрытию среды до 69,97 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.
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