Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 годаREGNUM 09:22
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 08:19
Авто
«Автотор» построит автомобильный новый завод в России
Обновлено в 02:57
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Экономика
В России стали чаще выдавать кредиты наличными
В России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода.
Обновлено вчера в 18:31
Гаджеты
В России представлен смартфон Honor 20 Pro
Обновлено в 13:25
Политика
Украина готовится к прекращению поставок дизтоплива из России
Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Убийство женщины на детской площадке в подмосковном Раменском произошло на глазах у ее четырехлетнего сына.
Обновлено в 14:52
Политика
СБУ задержала российский танкер «Neyma»
Обновлено в 07:26
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Общество
Синоптики оценили вероятность снега в Москве в выходные
Ранее «Российская газета» со ссылкой на заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева сообщила, что в европейской части России в предстоящие выходные может пройти мокрый снег.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Общество
В Новгороде обнаружены саркофаги домонгольского периода
Уточняется, что подобные саркофаги использовались в качестве семейных усыпальниц только в нескольких городах домонгольской Руси, среди которых Киев и Новгород.
Обновлено в 06:58
Общество
Золотым медалистам могут начислить 11 дополнительных баллов на ЕГЭ
Законопроектом же предлагается начислять как минимум 11 дополнительных баллов только за золотую медаль - по одному за каждый год учебы.
Обновлено в 01:17
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Футбол
Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н’Жье
В социальных сетях многие болельщики французской команды благодарят российский клуб за покупку, намекая на то, что форвард ничем особенным не запомнился в составе «Марселя».
Обновлено в 07:05
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Как выборы в Мосгордуму пошли по сценарию «болотного дела»
В ситуации с уголовным делом о воспрепятствовании работе избиркомов есть два сценария, сказал РБК адвокат Алхас Абгаджава.
Обновлено в 14:40
Политика
Матвиенко призвала не дискриминировать российских богачей
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги
Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.
Обновлено в 12:08
Политика
В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что освобождение моряков с задержанного на Украине российского судна не исчерпает инцидент.
Обновлено в 13:39
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Кино
Президент HBO резко ответил фанатам «Игры престолов»
Президент американского телеканала HBO Кейси Блойс прокомментировал петицию фанатов "Игры престолов", который потребовали переснять финал последнего сезона.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52