Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублейRT на русском 08:34
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
Обновлено в 01:51
Происшествия
Участок главной трассы обрушился в Сочи
Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 11:18
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Политика
Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:49
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:48
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
На крейсер «Аврора» назначен новый командир
Капитан 3 ранга Юрий Шишкарев проходил военную службу на Тихоокеанском флоте, в объединенном учебном центре ВМФ, с 2013 года являлся помощником командира крейсера «Аврора».
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер»
Российский боевой робот «Маркер» завершил ходовые испытания и в ближайшее время выйдет на стрельбовые.
Обновлено в 03:47
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 миллиарда долларов и составляет 80,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.
Обновлено в 08:40
Авто
«Автотор» построит новый завод в рамках СПИКа
Новый завод рассчитан на выпуск 50 тысяч автомобилей в год в две линии по 25 тысяч автомашин каждая.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06
Общество
Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.
Обновлено в 10:48
Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Общество
Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», которое угрожает местным видам рыб.
Обновлено в 10:41
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Технологии
Кошелек Trust Wallet от Binance добавил поддержку децентрализованных бирж
Криптовалютный кошелек Trust Wallet, который летом 2018 г. приобрела Binance, теперь поддерживает различные децентрализованные биржи.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено в 08:24
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Производство обновленных Спортов на головном заводе в Таиланде уже началось, продажи на местном рынке стартуют в ближайшее время.
Обновлено в 05:33
Космос
Робот «Федор» доставлен на Байконур
Антропоморфный робот Skybot F-850 (прежнее название «Федор») доставлен на космодром Байконур, написал на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено 23 июля в 05:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Украина нашла альтернативу российскому газу
Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Авто
Найден единственный в мире сохранившийся «Москвич»-«каблук» ГУМа
Единственный сохранившийся ретро-фургон "Москвич" 400-420К дебютирует на шестых соревнованиях ГУМ Авторалли Gorkyclassic, которые стартуют 28 июля с Васильевского спуска в Москве.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о разводе.
Обновлено в 11:47
Общество
Перечень обследований расширят в павильонах «Здоровая Москва»
Перечень обследований, проводимых в павильонах «Здоровая Москва», будет расширен, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Обновлено в 08:29