Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:02
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Происшествия
Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев
Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Политика
На каком бронепоезде лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
Руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Tesla выпустит модернизированные версии Model S и Model X
Американская компания Tesla выпустила модернизированные версии Model S и Model X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 01:36
Музыка
Певец Дик Риверз умер в день своего рождения
Во Франции на 74-м году жизни скончался певец Дик Риверз. Об этом в "Твиттере" сообщил его менеджер.
Обновлено в 07:39
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Общество
Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»
Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Происшествия
Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках
В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
В прошлом году глава Минздрава сообщала, что в период с 2013-го по 2018 год россияне стали пить меньше на 80 процентов.
Обновлено в 07:40
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Ученые назвали признаки, которые есть у мужчин и женщин, неверных своим супругам.
Обновлено в 05:53
Политика
Bloomberg раскрыл план Путина остаться у власти после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин может рассматривать объединение России и Белоруссии как вариант остаться у власти после 2024 года.
Обновлено в 08:06
Политика
За что прокуратура Китая арестовала экс-главу Интерпола
Китайская прокуратура арестовала бывшего главу Интерпола, а также экс-замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Общество
Трутнев предложил ввести в Забайкалье режим ЧС федерального уровня
Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести режим ЧС федерального уровня в Забайкальском крае, где из-за крупных природных пожаров сгорели дома и пострадали люди.
Обновлено в 04:35
Политика
СБУ сообщила о появлении на Украине «вражеских опросов»
Служба безопасности Украины (СБУ) выразила обеспокоенность касательно появления в стране анонимных опросов, участникам которых предлагается ответить на вопрос о том, как они относятся к возможности выхода той или иной области из состава государства.
Обновлено в 07:49
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Политика
Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Москве задержали женщину, вынесшую икону из храма во время службы
Московские полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже иконы "Взыскание Младенца" из храма в новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в среду в МВД.
Обновлено в 04:44
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Обновлено в 07:20
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Армия Хафтара начала новое наступление на Триполи
Напомним, 4 апреля войска ЛНА под командованием Хафтара выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
Обновлено вчера в 02:23
Музыка
Сергей Лазарев обещал не повторяться на Евровидении
В Тель-Авиве Сергей Лазарев исполнит песню Scream, которую написал греческий композитор Димитрис Контопулос, а слова - американка Шарон Вон.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04