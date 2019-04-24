Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:02

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.
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Доллар подорожал на бирже на 35 копеек

Ведомости06:45

Торги на Мосбирже открылись снижением рубля

Экономика сегодня03:18

Рубль снизился к доллару и евро

Взгляд.ру03:22

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль в начале дня сдает позиции доллару и евро. Биржевые индексы также снижаются

Интересант03:27

Рубль снижается вместе с валютами развивающихся рынков

ПРАЙМ04:58

Курс евро упал ниже 71,5 рублей. Такого не было с весны прошлого года

РБКвчера в 13:14
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Происшествия

Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев

Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Политика

На каком бронепоезде лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию

Руководитель КНДР Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Tesla выпустит модернизированные версии Model S и Model X

Американская компания Tesla выпустила модернизированные версии Model S и Model X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 01:36
Музыка

Певец Дик Риверз умер в день своего рождения

Во Франции на 74-м году жизни скончался певец Дик Риверз. Об этом в "Твиттере" сообщил его менеджер.
Обновлено в 07:39
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Мать брошенных в Липецке детей нашли в роддоме с третьим ребенком

Обновлено в 07:56
Общество

Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»

Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 06:13
Происшествия

Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках

В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

В прошлом году глава Минздрава сообщала, что в период с 2013-го по 2018 год россияне стали пить меньше на 80 процентов.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

Обновлено в 07:59
Наука

Ученые назвали признаки склонности к изменам

Ученые назвали признаки, которые есть у мужчин и женщин, неверных своим супругам.
Обновлено в 05:53
Политика

Bloomberg раскрыл план Путина остаться у власти после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин может рассматривать объединение России и Белоруссии как вариант остаться у власти после 2024 года.
Обновлено в 08:06
Политика

За что прокуратура Китая арестовала экс-главу Интерпола

Китайская прокуратура арестовала бывшего главу Интерпола, а также экс-замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя.
Обновлено в 07:01
Политика

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Общество

Трутнев предложил ввести в Забайкалье режим ЧС федерального уровня

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести режим ЧС федерального уровня в Забайкальском крае, где из-за крупных природных пожаров сгорели дома и пострадали люди.
Обновлено в 04:35
Политика

СБУ сообщила о появлении на Украине «вражеских опросов»

Служба безопасности Украины (СБУ) выразила обеспокоенность касательно появления в стране анонимных опросов, участникам которых предлагается ответить на вопрос о том, как они относятся к возможности выхода той или иной области из состава государства.
Обновлено в 07:49
Авто

Renault представила обновлённый пикап Alaskan

Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Политика

Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Москве задержали женщину, вынесшую икону из храма во время службы

Московские полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже иконы "Взыскание Младенца" из храма в новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в среду в МВД.
Обновлено в 04:44
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Транспорт

В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах

Обновлено в 07:20
Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Армия Хафтара начала новое наступление на Триполи

Напомним, 4 апреля войска ЛНА под командованием Хафтара выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
Обновлено вчера в 02:23
Музыка

Сергей Лазарев обещал не повторяться на Евровидении

В Тель-Авиве Сергей Лазарев исполнит песню Scream, которую написал греческий композитор Димитрис Контопулос, а слова - американка Шарон Вон.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
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