Финансы
Курс евро на торгах опустился ниже 72 рублейПолит.ру вчера в 11:35
По состоянию на 17:40 мск за европейскую валюту давали 71,98 рублей. В последний раз курс евро находился ниже отметки в 72 рубля в апреле. Курс доллара опустился до 64,4 рублей.
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