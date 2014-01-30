Курс евро на торгах опустился ниже 72 рублейПолит.ру вчера в 11:35

По состоянию на 17:40 мск за европейскую валюту давали 71,98 рублей. В последний раз курс евро находился ниже отметки в 72 рубля в апреле. Курс доллара опустился до 64,4 рублей.

Курс евро на торгах опустился ниже 72 рублей

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