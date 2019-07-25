Финансы
Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 70 рублейКлопс вчера в 13:22
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 25 июля упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года. Эксперты связывают ослабление европейской валюты с заявлениями ЕЦБ о возможном снижении процентной ставки до конца текущего года, сообщает RT.
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Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес с размахом отметила 50-летний юбилей
Певица Дженнифер Лопес устроила пышный праздник в честь собственного 50-летия.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Политика
Механик с российского танкера рассказал о действиях СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые накануне задержали российский танкер в порту Измаил, вели себя с экипажем корректно и не применяли силу.
Обновлено в 05:05
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге
Жители Санкт-Петербурга сообщили об обнаружении незаконной свалки с копиями документов, в том числе паспортов.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Спорт
«Новое величие» убрали из игры «Что? Где? Когда?»
Называться команда будет «по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Челябинске возбудили дело после тарана маршруток автокраном
В Челябинске после ДТП с участием автокрана и трёх маршруток возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
CIT: Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы, использование которых отрицало
Генерал-майор Игорь Конашенков сетовал на то, что столько журналистов было на авиабазе Хмеймим и никто не показал кассетные бомбы, в применении которых обвиняют Россию.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Экономика
Россияне стали чаще ездить в Крым
Россияне стали чаще отдыхать в Крыму, и доля полуострова в структуре бронирования туров внутри страны этим летом увеличилась с 39% до 45%.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке в 70 млн рублей
Еще одно уголовное дело, теперь о взятке в виде двух участков стоимостью на 70 миллионов рублей, возбудили против первого замглавы подмосковного Чехова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 05:21
Политика
В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Топилин порекомендовал россиянам не медлить с рождением детей
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин допустил, что программа предоставления маткапитала может быть продлена до 2025 года и посоветовал россиянам не затягивать с рождением детей, передает ТАСС.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Pixel 3a удвоил продажи смартфонов Google
Генеральный директор Google Сундар Пичаи уточнил, что Google Pixel 3a позволил повысить объем продаж в первом квартале 2019 года смартфонов корпорации более чем в два раза, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 07:12
Общество
Новый мост к парку «Остров мечты» и полуострову ЗИЛ откроют в ноябре
По мосту, длина которого составит более 600 метров, можно будет добраться с юго-востока к новому парку "Остров Мечты" в Нагатинской пойме.
Обновлено в 03:24
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Политика
В США объяснили появление двуглавого орла на выступлении Трампа
Ранее президент США Дональд Трамп выступил на студенческом саммите в Вашингтоне на фоне измененной печати президента США, похожей на российский герб, сообщала The Guardian.
Обновлено в 03:49