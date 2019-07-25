Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 25 июля упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года. Эксперты связывают ослабление европейской валюты с заявлениями ЕЦБ о возможном снижении процентной ставки до конца текущего года, сообщает RT.

Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 70 рублей

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