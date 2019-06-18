Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с конца апреляКомсомольская правда вчера в 10:44
Во вторник, 18 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей. Это произошло впервые с 24 апреля 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 16:46 мск, курс доллара опускался до 63,99 рубля.
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Пол конфликтует с Харденом и попросил обмена из «Хьюстона»
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В среду в Рязанской области будет до +29 градусов
Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов; днём +24, +29 градусов.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
В Китае пять человек погибли из-за горного обвала
Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго
Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко.
Обновлено в 00:34
Авто
Должна ли Bentley построить универсал Flying Spur?
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Обновлено в 02:02
Общество
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Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Мадуро оценил покушение на себя в $20 млн
Обновлено в 00:21
Здоровье
Новосибирские кардиохирурги впервые применили биопротез нового типа
В широкой медицинской практике применяют биологические протезы двух типов - каркасные и бескаркасные, каждый из которых имеют свои преимущества и недостатки.
Обновлено в 00:09
Общество
Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров
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Мурило обратился к болельщикам «Локомотива» на русском языке
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Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
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Общество
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Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
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Алибасов дал первое интервью после отравления
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Обновлено вчера в 20:31
Общество
25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты
В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
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Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32