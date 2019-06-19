Финансы

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублейТАСС вчера в 04:47

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,23% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 71,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 11:25 мск. В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая.
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Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

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Армия и оружие

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Политика

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Шоу-бизнес

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Продюсер Лободы публично наехала на "трусливого" Лазарева Нателла Крапивина посвятила пост скандалу, случившемуся на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Политика

Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
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Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Андре Шюррле ведет переговоры с российскими клубами.
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Космос

Астрономы из МГУ объяснили, как «Татуин» может упасть на звезду

Астрономы Московского Государственного Университета выяснили, каким образом в двойных солнечных системах, похожих на Татуин из фильма «Звёздные войны», спутники могут притянуться и упасть на другое небесное тело, породив яркие вспышки.
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Обновлено в 04:32
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ЦБ предлагает считать долг по ипотеке погашенным после изъятия жилья

В своем информационном письме регулятор рекомендует банкам страны считать долг по займу погашенным после изъятия залоговой недвижимости и не взыскивать с граждан оставшуюся задолженность.
Обновлено в 08:20
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В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

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Галустян раскроет талант драматического актера в «Уволить Жору»

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В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

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Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев

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Кино

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Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
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Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
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В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить.
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В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».
Обновлено в 06:07
Спорт

Юрий Ганус: ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Ургант назвал важной программу Малышевой о «детях-кретинах»

Известный российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал высказывание телеведущей Елены Малышевой, когда она в эфире Первого канала назвала детей «кретинами» и «идиотами».
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Путешествия

АТОР не видит предпосылок для снижения цен на отдых в Турции

Высокий спрос туристов из России и других стран на отдых в Турции не позволяет предполагать, что цены на услуги отелей этим летом снизятся, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова

Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.
Обновлено в 07:32
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«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
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