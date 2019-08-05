Финансы

Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июняПятый канал 13:45

Курс доллара снизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,16 рубля. Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Курс евро достиг 73 рублей

ТАСС13:19

Евро поднялся в цене выше 73 рублей

Взгляд.ру12:38

Курс евро вырос до 73 рублей

РИА Новости12:55

Курс евро подскочил выше 73 рублей

Московский Комсомолец15:46

Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня

RT на русском12:47

Курс евро поднялся до 73 рублей

Газета.Ru12:34

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

Известия04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи

Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Происшествия

Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области

Автомобиль скорой помощи сбил 8-летнего ребенка в Астраханской области, который выбежал на проезжую часть.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России

Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено в 19:01
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

Обновлено в 18:27
Транспорт

В Магаданской области размыло ряд участков трассы

Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки

Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Происшествия

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

Обновлено в 17:22
Политика

Помпео сделал заявление по Крыму

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марк Помпео завил о том, что это недопустимо, Крымский полуостров необходимо вернуть в состав Украины.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

В Валенсии при посадке задымился пассажирский лайнер

Более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, который следовал из Лондона в Валенсию (в аэропорт Манисес), сообщает El Confidential.
Обновлено в 16:08
Авто

Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей

Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы

США признали Китай валютным манипулятором

Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:03
Политика

Зеленский обсудил сотрудничество с Борисом Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону и обсудили отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Политика

МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира

Обновлено в 15:53
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика

Лидер партии Зеленского рассказал о мерах по возвращению Донбасса

Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о желании, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины, однако, по его словам, урегулировать этот вопрос невозможно только принятием законов, необходим комплекс мер.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Южная Корея сообщила об очередном запуске КНДР неопознанных снарядов

Обновлено в 19:41
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество

Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой

В России 6 августа в силу вступил закон, который ужесточает наказание для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено в 18:28
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Принца Гарри высмеяли за дорогой педикюр и посещение СПА

Принц Гарри, не без помощи Меган Маркл, приобщился к бьюти-процедурам: маникюру, педикюру и массажу.
Обновлено в 11:10
Экономика

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Поисковики установили причину гибели и имена экипажа одного из самолетов Ту-2, разбившихся в Тымовском районе

Обновлено в 18:16
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Космос

Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите

Подзарядка на автомате Проект «космической бензоколонки» разработала группа ученых Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского –– крупнейшего политехнического вуза Минобороны, рассказали «Известиям» в академии.
Обновлено в 17:01
Политика

Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 13:56
Космос

NASA показало снимки начала слияния двух галактик

Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Обновлено в 16:33
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное