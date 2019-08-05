Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июняПятый канал 13:45
Курс доллара снизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,16 рубля. Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.
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Здоровье
В Ленобласти начали цифровизацию поликлиник
Компьютеры и принтеры отправятся в 24 поликлиники региона.
Обновлено в 14:25
Политика
В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Единоборства
Тренер Магомедшарипова назвал желаемых соперников для россиянина в UFC
Тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Рикардо Алмейда поделился мнением, с кем мог бы провести ближайший поединок его подопечный.
Обновлено в 18:46
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено в 12:46
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до четырёх
В результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края пострадали четыре человека.
Обновлено в 08:28
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Как 74 года назад атомная бомба уничтожила Хиросиму
Жуткие кадры первого в истории случая боевого применения ядерного оружия Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу с безобидным названием Little Boy (" Малыш").
Обновлено в 19:48
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Технологии
Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Кино
Официально: Энди Серкис стал режиссёром второго «Венома»
Энди Серкис, известный актёр захвата движений и начинающий режиссёр, стал постановщиком продолжения «Венома».
Обновлено в 18:06
Общество
Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
Обновлено в 04:29
Политика
В США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам
В США приговорили к 20 годам тюрьмы жителя Флориды Цезаря Сайока, который отправил ряду политиков посылки с самодельными бомбами.
Обновлено в 16:29
Космос
Космический грузовик Cygnus отстыкуется от МКС и полетит запускать спутники
Американский космический грузовик Cygnus, созданный компанией Northrop Grumman, во вторник покинет МКС, к которой он был пристыкован более трех месяцев, сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.
Обновлено в 17:40
Здоровье
На конкурсе «Московские мастера» назвали лучших психологов
Победителем финала первого городского конкурса "Московские мастера" стала Анастасия Ильина, медицинский психолог Клиники кризисной помощи при Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 06:25
Происшествия
На Васильевском острове прорвало трубу
Судя по фотографии, теплосеть прорвало во дворе дома. В горячей воде оказались припаркованные поблизости автомобили.
Обновлено в 09:06
Политика
Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»
Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:38
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30