Финансы

Курс евро достиг 73 рублей впервые с середины июняПятый канал 13:45

Курс доллара снизился на 20 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,16 рубля. Курс евро к рублю вырос на 0,72% и достиг 72,97 рубля. В предыдущий раз такая отметка была зафиксирована 13 июня.
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Курс евро подскочил выше 73 рублей

Московский Комсомолец15:46

Евро поднялся в цене выше 73 рублей

Взгляд.ру12:38

Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня

RT на русском12:47

Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня

Российская газета13:51

Индексы Мосбиржи и РТС продолжают снижение из-за внешнего фона

ТАСС13:08

Курс евро поднялся до 73 рублей

Газета.Ru12:34

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

Известия04:07
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В Ленобласти начали цифровизацию поликлиник

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Политика

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Обновлено в 07:13
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Тренер Магомедшарипова назвал желаемых соперников для россиянина в UFC

Тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Рикардо Алмейда поделился мнением, с кем мог бы провести ближайший поединок его подопечный.
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США признали Китай валютным манипулятором

Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
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Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
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Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3

Обновлено в 12:46
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«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ

Обновлено в 13:39
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до четырёх

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Общество

Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
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Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Происшествия

ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

Обновлено в 15:15
Происшествия

Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки

Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие

Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Обновлено в 18:16
Финансы

Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США

Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Как 74 года назад атомная бомба уничтожила Хиросиму

Жуткие кадры первого в истории случая боевого применения ядерного оружия Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу с безобидным названием Little Boy (" Малыш").
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ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Технологии

Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital

Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
Экономика

Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета

Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес

В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес

В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Кино

Официально: Энди Серкис стал режиссёром второго «Венома»

Энди Серкис, известный актёр захвата движений и начинающий режиссёр, стал постановщиком продолжения «Венома».
Обновлено в 18:06
Общество

Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
Обновлено в 04:29
Политика

В США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам

В США приговорили к 20 годам тюрьмы жителя Флориды Цезаря Сайока, который отправил ряду политиков посылки с самодельными бомбами.
Обновлено в 16:29
Космос

Космический грузовик Cygnus отстыкуется от МКС и полетит запускать спутники

Американский космический грузовик Cygnus, созданный компанией Northrop Grumman, во вторник покинет МКС, к которой он был пристыкован более трех месяцев, сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.
Обновлено в 17:40
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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»

Обновлено в 02:56
Здоровье

На конкурсе «Московские мастера» назвали лучших психологов

Победителем финала первого городского конкурса "Московские мастера" стала Анастасия Ильина, медицинский психолог Клиники кризисной помощи при Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 06:25
Происшествия

На Васильевском острове прорвало трубу

Судя по фотографии, теплосеть прорвало во дворе дома. В горячей воде оказались припаркованные поблизости автомобили.
Обновлено в 09:06
Политика

Столтенберг объяснил присоединение Крыма «конкуренцией великих держав»

Присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:38
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи

Обновлено вчера в 15:30
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