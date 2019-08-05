Финансы
Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубляВедомости вчера в 13:12
К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня. Доллар на Московской бирже, наоборот, дешевеет: к 19.48 мск он потерял 13 коп. и стоил 65,14 руб.
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Мария Шарапова потерпела поражение на старте турнира в Торонто
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Обновлено вчера в 22:28
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«Манчестер Юнайтед» может приобрести Эриксена
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В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
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Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
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Обновлено вчера в 21:15
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Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
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Обновлено вчера в 06:10
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Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 05:59
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Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
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Обновлено вчера в 11:55
Финансы
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Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 01:00
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Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
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Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 10:50
Транспорт
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей
В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33