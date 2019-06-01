Финансы
Курс доллара вырос до 65,57 рубляТАСС 03:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 65,57 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек, до 73,22 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Космос
Ученые не могут объяснить периодически появляющиеся вспышки на Луне
Наука не знает точно, как эти явления происходят на Луне, но пытается объяснить их.
Обновлено 31 мая в 10:20
Общество
Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании
Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта»
Петербургский "Зенит" планирует приобрести полузащитника "Штутгарта" Сантьаго Аскасибара, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на Transfermarkt.
Обновлено в 04:51
Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещания
Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 03:41
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
VAR будет использован на матчах финальной части Лиги наций
Напомним, в финальную часть Лиги наций вышли четыре сборные следующих стран: Португалии, Англии, Голландии и Швейцарии.
Обновлено в 04:16
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Единоборства
Энди Руис досрочно победил Энтони Джошуа
1 июня в Нью-Йорке 29-летний американец Энди Руис-младший одержал неожиданную победу техническим нокаутом в седьмом раунде над чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который считался явным фаворитом и рассматривался многими в качестве сильнейшего боксера этой весовой категории.
Обновлено 01 июня в 23:42
Общество
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Здоровье
Новую поликлинику для взрослых и детей откроют в районе Замоскворечья
В районе Замоскворечья до конца текущего года планируют сдать новую поликлинику.
Обновлено в 03:47
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Политика
В Великобритании визит Трампа встретят протестами
Противники президента США Дональда Трампа собираются организовать протесты во время его поездки в Великобританию, пишет Time.
Обновлено в 03:58
Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Происшествия
Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов
Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Обновлено в 02:20
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
Обновлено в 03:26
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Порошенко захотел стать отцом нации
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил список партии «Европейская солидарность» для того, чтобы стать не просто депутатом, а отцом нации.
Обновлено в 04:51
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Кино
Ford против Ferrari — первый трейлер фильма «Дерзкий вызов»
Кинокомпания 20th Century Fox на своём официальном YouTube-канале опубликовала первый трейлер картины «Дерзкий вызов» режиссёра Джеймса Мэнголда («Логан»).
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений
Вечером, 2 июня, ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:46