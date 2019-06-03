Финансы
Курс доллара вырос до 65,57 рубляТАСС 03:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 65,57 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек, до 73,22 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Общество
Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании
Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол
«Уфа» и «Крылья Советов» остаются в РПЛ
Обновлено в 03:09
Происшествия
Убитый в подмосковной драке спецназовец всегда заступался за слабых
Белянкин, увидев, как группа мужчин избивала человека, он сделал им замечание. Тогда толпа набросилась на него.
Обновлено в 03:22
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Вынесен приговор бывшему охраннику организатора блокады Крыма
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю, в 2016 году житель полуострова (ему тогда было 22 года) вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым, организовавшим блокаду Крыма, «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», дислоцирующегося в приграничных районах Херсонской области Украины.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре
Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным
Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Путешествия
Названы самые опасные для фигуры россиян страны
Названы страны, в которых россияне набирают лишний вес во время отпуска.
Обновлено в 02:25
Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Энергетика
Нефтяной сектор: следим за динамикой цен на нефть
Соответственно, растет чувствительность отрасли к динамике цен на нефть.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании
Нападающему сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ футболисту Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека
Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для общепита
По данным издания,Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы», которая должна заменить действующий СанПиН.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Общество
Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге
Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Хоккей
Тарасенко рассчитывает, что «Сент-Луис» будет играть лучше
Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко подходит с хорошим настроем к четвертому матчу финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном" (счет в серии: 1-2), сообщает официальный сайт НХЛ.
Обновлено в 01:58
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Саша Савельева вышла на сцену впервые после рождения сына
Недавно певица, все свое время посвящающая сыну, впервые вышла в свет и даже спела на сцене.
Обновлено в 03:40
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
ВВС США показали видео сброса авиабомбы GBU-39
ВВС США обнародовали видео применения управляемой авиабомбой GBU-39.
Обновлено в 03:20
Транспорт
Новые маршруты электробусов запустили в Москве
Электробусы в понедельник начали курсировать на двух новых маршрутах в Москве - автобусный № т25, который проходит от станции метро "Лубянка" до проспекта Буденного, и троллейбусный № 42, связывающий Рижский вокзал и Петровский парк.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» принял участие в соревнованиях по триатлону
Нападающий "Ак Барса" Михаил Фисенко, ранее выступавший за "Авангард", принял участие в соревнованиях по триатлону IronStar 113 в Сочи на "полужелезной" дистанции.
Обновлено в 04:02
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
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Наука
Ежедневное употребление черники позволило улучшить здоровье сердца
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Шоу-бизнес
В Воронеже хотят воздвигнуть храм в честь Юлии Началовой
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Наука
В Физтехе ученые создали конкурента светодиодным лампочкам
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