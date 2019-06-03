Финансы

Курс доллара вырос до 65,57 рубляТАСС 03:05

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 65,57 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек, до 73,22 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Курс доллара вырос до 65,57 рубля

ТАСС03:05

Рубль на старте торгов проиграл и доллару, и евро

Росбалт03:53

Курс доллара поднялся до 65,57 рубля

Комсомольская правда03:20

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне продолжающегося падения цен на нефть

Интерфакс03:20

Рубль упал в цене из-за нефти и американо-китайской торговой войны

Московский Комсомолец03:58

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торговой сессии

News.ru03:35

Рубль дешевеет в начале валютных торгов

Банки.ру03:21
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Общество

Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании

Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол

«Уфа» и «Крылья Советов» остаются в РПЛ

Обновлено в 03:09
Происшествия

Убитый в подмосковной драке спецназовец всегда заступался за слабых

Белянкин, увидев, как группа мужчин избивала человека, он сделал им замечание. Тогда толпа набросилась на него.
Обновлено в 03:22
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Вынесен приговор бывшему охраннику организатора блокады Крыма

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю, в 2016 году житель полуострова (ему тогда было 22 года) вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым, организовавшим блокаду Крыма, «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», дислоцирующегося в приграничных районах Херсонской области Украины.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре

Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным

Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
Обновлено в 04:14
Путешествия

Названы самые опасные для фигуры россиян страны

Названы страны, в которых россияне набирают лишний вес во время отпуска.
Обновлено в 02:25
Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны.
Обновлено в 03:04
Энергетика

Нефтяной сектор: следим за динамикой цен на нефть

Соответственно, растет чувствительность отрасли к динамике цен на нефть.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Нападающему сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ футболисту Неймару может грозить до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для общепита

По данным издания,Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы», которая должна заменить действующий СанПиН.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Общество

Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Хоккей

Тарасенко рассчитывает, что «Сент-Луис» будет играть лучше

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко подходит с хорошим настроем к четвертому матчу финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном" (счет в серии: 1-2), сообщает официальный сайт НХЛ.
Обновлено в 01:58
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Саша Савельева вышла на сцену впервые после рождения сына

Недавно певица, все свое время посвящающая сыну, впервые вышла в свет и даже спела на сцене.
Обновлено в 03:40
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие

ВВС США показали видео сброса авиабомбы GBU-39

ВВС США обнародовали видео применения управляемой авиабомбой GBU-39.
Обновлено в 03:20
Транспорт

Новые маршруты электробусов запустили в Москве

Электробусы в понедельник начали курсировать на двух новых маршрутах в Москве - автобусный № т25, который проходит от станции метро "Лубянка" до проспекта Буденного, и троллейбусный № 42, связывающий Рижский вокзал и Петровский парк.
Обновлено в 02:38
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» принял участие в соревнованиях по триатлону

Нападающий "Ак Барса" Михаил Фисенко, ранее выступавший за "Авангард", принял участие в соревнованиях по триатлону IronStar 113 в Сочи на "полужелезной" дистанции.
Обновлено в 04:02
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Наука

Ежедневное употребление черники позволило улучшить здоровье сердца

Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес

В Воронеже хотят воздвигнуть храм в честь Юлии Началовой

Обновлено в 03:19
Наука

В Физтехе ученые создали конкурента светодиодным лампочкам

Обновлено в 02:31
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