Финансы

Курс доллара вырос до 64,67 рубляТАСС 03:05

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 64,67 рубля. Курс евро вырос на 11 копеек, до 72,31 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Говорить о выходе из привычного «коридора» для рубля к доллару и евро пока не приходится - Локо-Банк

Финмаркет04:55

Курс доллара вырос до 64,67 рубля

ТАСС03:05

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,05% ДО 64,69 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,17% ДО 72,33 Р

Financial One03:02
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Политика

Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено вчера в 15:38
Технологии

Появилась технология изготовления куриных яиц без участия кур

Обновлено в 05:26
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Экономика

Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%

В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Политика

Однополые браки легализовали на Тайване

На Тайване одобрили однополые браки. Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что новый закон уже вступил в силу.
Обновлено в 04:25
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Религия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Жертвами обрушения здания в Шанхае стали десять человек

В результате обрушения здания в Шанхае погибли десять человек. Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов 25 человек.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек

Обновлено в 04:46
Политика

Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину

Президенту Украины Петру Порошенко и еще 179 чиновникам могут запретить покидать страну.
Обновлено в 05:14
Футбол

Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»

Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
Обновлено в 04:06
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Происшествия

В Британии избили школьника из Риги и призвали его вернуться в РФ

Как отмечает портал Liverpool Echo, во время нападения на 12-летнего подростка сверстники кричали «поезжай обратно в Россию».
Обновлено в 01:17
Кино

Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе

Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала новую машину за 15 млн руб. и надела вместо юбки бабушкин платок

Юбка больше похожа на бабушкин платок, который стилисты быстренько повязали на талии звезды.
Обновлено в 05:12
Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Депутаты Госдумы приняли поправки к законопроекту о техосмотре

16 мая Госдума приняла во втором чтении новую редакцию законопроекта о техосмотре, которая вводит новшества в процедуру.
Обновлено в 03:12
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
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