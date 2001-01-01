Финансы
Курс доллара вырос до 64,67 рубляТАСС 03:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 64,67 рубля. Курс евро вырос на 11 копеек, до 72,31 рубля, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Политика
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Обновлено в 05:00
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено вчера в 15:38
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Музыка
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Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%
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Обновлено в 04:11
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Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Происшествия
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Обновлено в 05:09
Политика
Однополые браки легализовали на Тайване
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Обновлено в 04:25
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Жертвами обрушения здания в Шанхае стали десять человек
В результате обрушения здания в Шанхае погибли десять человек. Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов 25 человек.
Обновлено в 01:19
Политика
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Президенту Украины Петру Порошенко и еще 179 чиновникам могут запретить покидать страну.
Обновлено в 05:14
Футбол
Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»
Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
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Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Происшествия
В Британии избили школьника из Риги и призвали его вернуться в РФ
Как отмечает портал Liverpool Echo, во время нападения на 12-летнего подростка сверстники кричали «поезжай обратно в Россию».
Обновлено в 01:17
Кино
Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе
Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала новую машину за 15 млн руб. и надела вместо юбки бабушкин платок
Юбка больше похожа на бабушкин платок, который стилисты быстренько повязали на талии звезды.
Обновлено в 05:12
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«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Депутаты Госдумы приняли поправки к законопроекту о техосмотре
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Обновлено в 03:12
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55