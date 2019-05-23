Финансы
Курс доллара вырос до 64,47 рубляТАСС 03:13
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 64,47 рубля. Курс евро снизился на 1 копейку и достиг отметки 71,81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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