Финансы
Курс доллара вырос до 64,08 рубляТАСС 03:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,08 рубля. Курс евро вырос на 5 копеек и достиг 71,75 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Армия и оружие
WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео
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Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году
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Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
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Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию
Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
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«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
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Первое слово: как начнется возможный диалог Зеленского с Путиным
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Общество
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Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
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Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре
Обновлено вчера в 04:32
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Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Здоровье
«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару
Специалисты «Роскачества» рассказали о том, как выбрать напитки в жаркий период.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Обновлено в 00:38
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
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Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Кино
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Данила Козловский рассказал журналистам, что не боится сравнения своего будущего фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции с мини-сериалом канала HBO «Чернобыль».
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Транспорт
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Экономика
Россияне стали покупать водку в малой таре
Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Совбез РФ назвал предполагаемый объем финансовых резервов ИГ
В Совбезе РФ оценили предполагаемый объем финансовых резервов, которыми располагает «Исламское государство»11 (террористическая группировка запрещена в РФ).
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
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Обновлено в 04:20
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что экономики стран Евросоюз адаптировались к условиям работы в режиме санкций и контрсанкций России, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой форме терроризма
Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03