Курс евро обрушился ниже 72 рублейМосковский Комсомолец вчера в 04:50

Курс европейской валюты снова упал на Московской бирже. На 11:31 курс евро расчетами "завтра" опускался ниже психологической отметки в 72 рубля - до 71,96 руб.

Общество В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.

Музыка Голос дочери Алсу в дуэте с Ержаном удивил поклонников мальчика Сильный глубокий голос Микеллы удивил фанатов. В комментариях они начали писать, что она поёт лучше, чем Ержан.

Политика Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Происшествия Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево Двух сотрудников полиции наказали за утечку видеозаписи с камер наблюдения, которая была сделана в момент крушения самолета SSJ100 в Шереметьево в начале мая.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Интернет В Telegram появится функция геочата После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.

Политика Матвиенко заявила о непонимании россиянами смысла нацпроектов Более половины граждан России даже не слышали о том, что власти страны реализуют какие-то национальные проекты, а в чем состоит их смысл, понимают лишь 7% россиян.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Происшествия Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авто В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.

Общество В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.

Хоккей Возьмут ли российские игроки четыре главные индивидуальные награды НХЛ? Представляем претендентов Везина Трофи Вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата Претенденты: Бен Бишоп, Андрей Василевский, Робин Ленер Андрей Василевский / Фото: © Getty Images У российских игроков есть все шансы заполучить четыре главных индивидуальных трофея регулярки.

Общество Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.

Авто АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором «АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.

Авто Новый Bentley Continental GT Convertible представили в России Компания Bentley представила в России роскошный и ультрасовременный Continental GT Convertible, пополнивший модельный ряд марки в знаковый год празднования 100-летнего юбилея британского автопроизводителя.

Общество Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.