Финансы
Курс евро обрушился ниже 72 рублейМосковский Комсомолец вчера в 04:50
Курс европейской валюты снова упал на Московской бирже. На 11:31 курс евро расчетами "завтра" опускался ниже психологической отметки в 72 рубля - до 71,96 руб.
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Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России
Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено вчера в 23:46
Музыка
Голос дочери Алсу в дуэте с Ержаном удивил поклонников мальчика
Сильный глубокий голос Микеллы удивил фанатов. В комментариях они начали писать, что она поёт лучше, чем Ержан.
Обновлено в 03:10
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево
Двух сотрудников полиции наказали за утечку видеозаписи с камер наблюдения, которая была сделана в момент крушения самолета SSJ100 в Шереметьево в начале мая.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Интернет
В Telegram появится функция геочата
После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:08
Политика
Матвиенко заявила о непонимании россиянами смысла нацпроектов
Более половины граждан России даже не слышали о том, что власти страны реализуют какие-то национальные проекты, а в чем состоит их смысл, понимают лишь 7% россиян.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Россия подготовила к отправке в США партию ракетных двигателей РД-180
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44
Общество
В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти
Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
Обновлено в 05:30
Хоккей
Возьмут ли российские игроки четыре главные индивидуальные награды НХЛ? Представляем претендентов
Везина Трофи Вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата Претенденты: Бен Бишоп, Андрей Василевский, Робин Ленер Андрей Василевский / Фото: © Getty Images У российских игроков есть все шансы заполучить четыре главных индивидуальных трофея регулярки.
Обновлено вчера в 02:11
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Авто
Новый Bentley Continental GT Convertible представили в России
Компания Bentley представила в России роскошный и ультрасовременный Continental GT Convertible, пополнивший модельный ряд марки в знаковый год празднования 100-летнего юбилея британского автопроизводителя.
Обновлено в 04:04
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Политика
Совет Думы подготовит возвращение российской делегации в ПАСЕ
Два сценария Если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию о равноправии всех делегаций, где прописаны права национальных делегаций быть представленными в Ассамблее, голосовать и выступать, то до конца дня российская делегация подает заявку на подтверждение полномочий.
Обновлено в 01:53