Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru 08 июля в 03:36

Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дороже на 10 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9025 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 2,75 копейки и стоила 71,705 рубля.
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