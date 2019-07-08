Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru 08 июля в 03:36
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дороже на 10 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9025 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 2,75 копейки и стоила 71,705 рубля.
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Политика
СМИ узнали реакцию матери Габунии на скандал с матом в адрес Путина
Член Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал изданию «Московский комсомолец» о том, как заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе отреагировала на заявление своего сына — журналиста Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире телеканала «Рустави 2» президента России Владимира Путина и его покойных родителей.
Обновлено вчера в 17:59
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В Екатеринбурге толпа встретила Путина как рок-звезду
После посещения УрФУ, кортеж президента остановился на перекрестке улиц Тургенева – Ленина, там стояла группа людей, которые встретили президента как рок-звезду, с визгами и криками от восторга.
Обновлено в 00:00
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома
Водитель пожаловался в полицию, что взял пассажирку, по дороге заехал по своим делам в магазин, а когда вышел из магазина, его автомобиля уже не было, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Обновлено в 02:54
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В Липецке на НЛМК ночью вспыхнул пожар по повышенному рангу опасности
Спасатели установили, что горит кабель канала электропроводки электропомещения цеха динамной стали прокатного отделения ПАО НЛМК.
Обновлено в 02:29
Кино
«Москино» бесплатно покажет на большом экране фильмы Татьяны Лиозновой
К 95-летию со дня рождения режиссера Татьяны Лиозновой сеть кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры подготовила ретроспективу ее фильмов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
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Обновлено в 02:44
Экономика
En+ перерегистрировалась в российском офшоре
Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
Обновлено вчера в 15:34
Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Происшествия
Количество сотрудников ФСБ в деле о разбое возросло до 15
До 15 увеличилось число сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Об этом сообщили информированные источники.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге
Речь идет о трех имущественных комплексах в Москве - территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39 500 кв. м) и двух бывших автобазах Минкультуры (8600 кв. м и 13 200 кв. м), а также о территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге (19 500 кв. м), пионерском лагере «Буревестник» в Серпуховском районе Подмосковья (65 000 кв. м).
Обновлено в 03:01
Космос
Тайна происхождения следов доисторических вездеходов
Следы были найдены в Италии, на Мальте, во Франции, на территории Казахстана и даже в Северной Америке.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
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Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Обновлено вчера в 22:00
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
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Гаджеты
Apple «убила» 12-дюймовый MacBook и MacBook Pro без тачбара
Линейка "макбуков" теперь включает MacBook Air с 13-дюймовым Retina-экраном и 13-/15-дюймовые MacBook Pro с тачбаром.
Обновлено вчера в 11:58
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Гаджеты
СМИ узнали о переговорах Huawei с российскими компаниями
Китайская компания Huawei в течение нескольких последних месяцев обращалась в ряд российских компаний с предложениями о сотрудничестве.
Обновлено в 02:24
Политика
Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.
Обновлено в 02:12
Политика
Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду
По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 02:27
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
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Политика
Климкин «решил» за Путина вопрос с моряками-провокаторами
Министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что все 24 украинских моряка-провокатора будут освобождены в ближайшее время.
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