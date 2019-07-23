Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 коп. и составил 63,17 рубля. Курс евро поднялся на 2 копейки и составил 70,48 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Общество Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.

Происшествия Голландскую спортсменку арестовали в Германии за контрабанду наркотиков Спортсменка из Нидерландов Мадиэя Гафур была арестована немецкой полицией по подозрению в контрабанде 50 килограммов наркотиков, сообщает голландская газета AD.

Политика Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Политика Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии подтвердил факт развода с «Мисс Москва» Информацию о расставании «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии, султана Мухаммада V официально подтвердил личный адвокат бывшего возлюбленного россиянки Ко Тиен Хуа.

Армия и оружие Северная Корея запустила две ракеты КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Наука Нехватка части генов сделала белоногого хомячка эффективным переносчиком боррелиоза Белоногие хомячки (Peromyscus leucopus) могут служить резервуаром возбудителей болезни Лайма и ряда других болезней без видимого вреда для себя благодаря особенностям своего генома, выяснили ученые.

Происшествия Соболь сообщила о вызове на допрос Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.

Армия и оружие Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.

Политика Соловьев: обида Зеленского на Путина стала больше Джонсона российский президент поздравил без отлагательства. "Зеленскому стало еще обиднее", - заявил Соловьев.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Наука Популярный продукт оказался смертельно опасным Ученые Университета Сассекса в Англии пришли к выводу, что искусственный подсластитель аспартам может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луками Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.

Общество В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.

Наука Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.

Политика Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Общество В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов "Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.

Общество Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут По мнению властей, запуск портала сократит время на оформление ДТП до 15 минут, а количество связанных с авариями пробок на дорогах станет меньше.

Кино Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.