Финансы
Курс доллара вырос до 63,17 рубляТАСС 03:05
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 коп. и составил 63,17 рубля. Курс евро поднялся на 2 копейки и составил 70,48 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Общество
Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций
Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено 22 июля в 09:28
Происшествия
Голландскую спортсменку арестовали в Германии за контрабанду наркотиков
Спортсменка из Нидерландов Мадиэя Гафур была арестована немецкой полицией по подозрению в контрабанде 50 килограммов наркотиков, сообщает голландская газета AD.
Обновлено в 20:29
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Технологии
Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии подтвердил факт развода с «Мисс Москва»
Информацию о расставании «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии, султана Мухаммада V официально подтвердил личный адвокат бывшего возлюбленного россиянки Ко Тиен Хуа.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:39
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Наука
Нехватка части генов сделала белоногого хомячка эффективным переносчиком боррелиоза
Белоногие хомячки (Peromyscus leucopus) могут служить резервуаром возбудителей болезни Лайма и ряда других болезней без видимого вреда для себя благодаря особенностям своего генома, выяснили ученые.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Политика
Соловьев: обида Зеленского на Путина стала больше
Джонсона российский президент поздравил без отлагательства. "Зеленскому стало еще обиднее", - заявил Соловьев.
Обновлено в 19:56
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Наука
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Ученые Университета Сассекса в Англии пришли к выводу, что искусственный подсластитель аспартам может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Обновлено в 00:36
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луками
Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.
Обновлено в 09:48
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса
В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:59
Наука
Химики из России научились идеально «красить» нанотрубки
С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности.
Обновлено в 05:40
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено в 15:58
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
55-летняя жена Игоря Крутого показала фигуру в провокационном купальнике
Большинство поклонников не смогли обойти вниманием стройную и подтянутую фигуру 55-летней бизнесвумен.
Обновлено в 13:50
Политика
Путин и экс-президент Киргизии Атамбаев встретились в Москве
Обновлено в 13:00
Общество
Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
По мнению властей, запуск портала сократит время на оформление ДТП до 15 минут, а количество связанных с авариями пробок на дорогах станет меньше.
Обновлено в 06:38
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Культура
Стал известен лонг-лист Букеровской премии
Длинный список соискателей Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне.
Обновлено в 07:07