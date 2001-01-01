Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,03 рубля. Курс евро поднялся на 15 копеек и составил 71,12 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество The Bell: ФНС заблокировала счета «Синергии» ФНС заблокировала операции по счетам шести компаниям, связанным с бизнес-школой и частным университетом в России «Синергия».

Общество Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер Британские заключенные при условии хорошего поведения смогут получать ключи от своих камер.

Футбол Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал действия своего бывшего клуба «Атлетико», который собирается подать в суд на каталонцев из-за его трансфера.

Происшествия Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

Происшествия Грузия приостановила выдачу подозреваемого по делу об убийстве следователя Шишкиной Грузинское руководство решило приостановить экстрадицию гражданина России Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве и заказе убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье, пишет «Коммерсант».

Экономика «Яндекс.Такси» купил активы группы компаний «Везет» Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

Политика ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину Поезд сообщением Санкт-Петербург – Москва насмерть сбил человека, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте в районе железнодорожной станции Тосно в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте ГУ МВД по СЗФО.

Экономика НЛМК за 1 полугодие снизил производство стали на 6% НЛМК за 1 полугодие 2019 года снизил производство стали на 6% - до 8,2 млн тонн в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.

Шоу-бизнес Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Экономика «Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Происшествия За два месяца в Турции погибли 13 украинских туристов С мая по июль на курортах Антальи по разным причинам погибли и умерли 13 украинских граждан.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.