Финансы
Курс доллара вырос до 63,03 рубляТАСС 03:04
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,03 рубля. Курс евро поднялся на 15 копеек и составил 71,12 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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