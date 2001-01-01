Финансы

Курс доллара вырос до 63,03 рубляТАСС 03:04

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,03 рубля. Курс евро поднялся на 15 копеек и составил 71,12 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара вырос до 63,03 рубля

ТАСС03:04

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,07% ДО 63,02 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,12% ДО 71,06 Р

Financial One03:02
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