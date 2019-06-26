Рубль в ходе торгов чуть выигрывает у доллара и евроРосбалт 03:54

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже слабо дорожает к доллару США и евро. Так, к 10:36 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился почти на 4 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,7975 рубля.

Рубль в ходе торгов чуть выигрывает у доллара и евро

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