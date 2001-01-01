Финансы
Курс доллара вырос до 62,85 рубляТАСС 03:11
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на одну копейку и составил 62,85 рубля. Курс евро опустился на три копейки и достиг отметки 71,40 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
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