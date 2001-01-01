Финансы

Курс доллара вырос до 62,85 рубляТАСС 03:11

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на одну копейку и составил 62,85 рубля. Курс евро опустился на три копейки и достиг отметки 71,40 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру12:18

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС РАСЧЕТАМИ «ЗАВТРА» К 11.30 МСК - 62,8083 Р/$1 (62,5229 Р НА ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГАХ)

Financial One04:38

Курс доллара вырос до 62,85 рубля

ТАСС03:11
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