Финансы
Курс доллара впервые с мая поднялся выше 66 рублейПолит.ру вчера в 12:11
Как уточняется, на Московской бирже американская валюта подорожала до 66,02 рубля, курс евро — до 73,60 рубля. При этом, в ходе торгов доллар поднимался до 66,06 рубля — это максимум с 3 мая.
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«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы
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