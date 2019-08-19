В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.

Политика Путин прокомментировал ЧП в Северодвинске: Никакой угрозы нет Президент РФ Владимир Путин прокомментировал аварию на военном полигоне в Северодвинске, заявив, что никакой угрозы нет.

Футбол «Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Политика Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Происшествия В Петербурге умерла пассажирка, выпавшая на ходу из автобуса В больнице Санкт-Петербурга скончалась 55-летняя женщина, которая выпала на ходу из пассажирского автобуса в Московском районе города.

Наука Люди мигрировали в Монголию гораздо раньше, чем считалось ранее Ученые предполагают, что современные люди, вероятно, имели более сложные охотничьи навыки и, возможно, убивали пещерных медведей по целому ряду причин, включая охоту на них для еды, использование их меха, чтобы согреться, и устранение их в качестве потенциальных угроз.

Происшествия Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Политика Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Происшествия В Севастополе мусоровоз протаранил 15 автомобилей В Севастополе неисправность мусоровоза стала причиной крупного ДТП с 15 легковыми автомобилями.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Происшествия Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.

Политика В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.

Технологии Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Общество Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.