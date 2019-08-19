Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

RT на русском12:01

До какой отметки может упасть рубль

Rambler News Service09:22

Доллар превысил 67 руб./$ впервые за полгода

Коммерсантъ08:24

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАСС07:31

Доллар взлетел

Lenta.ru07:44

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБК07:20

Курс доллара превысил 67 рублей

Российская газета07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Авто

Преемник Lamborghini Aventador получит эволюционный дизайн

Обновлено в 09:10
Политика

Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Политика

В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

Обновлено в 11:56
Политика

Макрон заявил о важности встречи с Путиным

Обновлено в 11:33
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Спорт

11-кратная чемпионка мира Венсан-Лапуант провалила тест на допинг

Обновлено в 12:06
Общество

Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Сирийская армия выбила террористов с высот над Хан-Шейхуном

Обновлено в 11:29
Происшествия

Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц

Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения своего сына

Сегодня, 18 августа, сыну хоккеиста сборной России Сергею исполнился один год. Овечкин и Шубская отмечают день рождения сына.
Обновлено вчера в 16:48
Общество

Вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей

Новые правила провоза цветов, фруктов и овощей через границу в багаже и ручной клади начинают действовать в России.
Обновлено в 01:16
Политика

Апелляция экологов против «Северного потока — 2» отклонена в Финляндии

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает Yle.
Обновлено в 13:34
Космос

Как инопланетяне видят Землю в телескопы

Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
Обновлено в 12:08
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 01:54
Политика

Августовский путч: как в Барнауле отреагировали на события 1991 года

Обновлено в 07:22
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Общество

Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Брэдли Купер отрастил усы, которые нравятся дочери Лее

Поклонники актера просят актера побриться, но малышке Лее усы нравятся, а это для Брэдли сейчас самое главное.
Обновлено в 12:38
Авто

В Aurus опровергли информацию о сниженных ценах на седан Senat

Марка Aurus опровергла информацию о том, что цены на роскошный седан Senat S600 будут начинаться от 8 млн рублей.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Футбол

Балотелли: «Нацелен завоевать место в сборной Италии на Евро-2020»

Обновлено в 12:41
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное