Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Происшествия
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Режиссера и худрука театра "Ленком" Марка Захарова положили в реанимацию одной из клиник Москвы.
Обновлено в 20:35
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено в 09:11
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено в 19:25
Политика
Эксперт заявил, что Украину готовят к размену
Зеленскому же намекают, на то, что Украину будут разменивать, отметил Скачко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:43
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:21
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе Москва — Казань
Обновлено в 02:04
Экономика
Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд
Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Экономика
Эксперты рассказали, когда в России ожидается новый кризис
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 07:58
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Авто
МАЗ представил городской автобус нового поколения
Минский автомобильный завод отметил в августе свое 75-летие, а новинкой к юбилею стал эффектный городской автобус — МАЗ-303.
Обновлено в 16:41
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Наука
У ночных рыб нашли биолюминесцентные габаритные огни
Рыба большой фонареглаз (Anomalops katoptron) способна двигается в стаях даже ночью благодаря биолюминесцентным сигналам, которые особи подают друг другу, сообщается в журнале PLoS ONE.
Обновлено в 07:07
Политика
Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:07
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Помпео: США сожалеют, что иранскому танкеру Grace 1 было разрешено покинуть Гибралтар
США выражают сожаление в связи с тем, что иранскому танкеру Grace 1 было разрешено покинуть акваторию Гибралтара.
Обновлено в 20:25
Здоровье
Медики рассказали, что лучше использовать вместо йода
Среди современных способов обеззараживания неглубоких ран и порезов медики рекомендуют водные растворы йода и зеленки.
Обновлено в 21:01
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
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Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
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Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Гудзева записала Шаляпина в свидетельство о рождении своего ребенка
Татьяна все равно указала Прохора в свидетельстве о рождении ребенка в качестве отца, а самого мальчика назвала Федором Шаляпиным.
Обновлено в 14:39
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе РФ
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В Минтрансе признали невозможность полностью защитить самолеты от птиц
Система орнитологической защиты аэропортов в России налажена, а требования к ней установлены, однако невозможно полностью обезопасить самолеты от столкновения с птицами.
Обновлено в 13:24