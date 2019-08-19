Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Курс доллара превысил 67 рублей

Газета.Ru14:33

Доллар превысил 67 руб./$ впервые за полгода

Коммерсантъ08:24

Доллар взлетел

Lenta.ru07:44

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАСС07:31

Курс доллара превысил 67 рублей

Эхо Москвы07:30

Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

RT на русском12:01

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБК07:20
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
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Марка Захарова госпитализировали в реанимацию

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Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
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Зеленскому же намекают, на то, что Украину будут разменивать, отметил Скачко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
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Происшествия

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Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
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Экономика

Эксперты рассказали, когда в России ожидается новый кризис

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Общество

В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях

Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Авто

МАЗ представил городской автобус нового поколения

Минский автомобильный завод отметил в августе свое 75-летие, а новинкой к юбилею стал эффектный городской автобус — МАЗ-303.
Обновлено в 16:41
Политика

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Наука

У ночных рыб нашли биолюминесцентные габаритные огни

Рыба большой фонареглаз (Anomalops katoptron) способна двигается в стаях даже ночью благодаря биолюминесцентным сигналам, которые особи подают друг другу, сообщается в журнале PLoS ONE.
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Политика

Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве

Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:07
Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Кино

Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае

В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
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Общество

Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Помпео: США сожалеют, что иранскому танкеру Grace 1 было разрешено покинуть Гибралтар

США выражают сожаление в связи с тем, что иранскому танкеру Grace 1 было разрешено покинуть акваторию Гибралтара.
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Медики рассказали, что лучше использовать вместо йода

Среди современных способов обеззараживания неглубоких ран и порезов медики рекомендуют водные растворы йода и зеленки.
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Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности

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Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

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Политика

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Обновлено в 14:39
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В Минтрансе признали невозможность полностью защитить самолеты от птиц

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Армия и оружие

Штурмовики сели на поле рядом с трассой М-4 в Ростовской области

Обновлено в 10:40
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