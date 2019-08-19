Финансы

Курс доллара превысил 67 рублейТАСС 07:31

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.
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