Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Курс доллара превысил 67 рублей

Эхо Москвы07:30

Доллар взлетел

Lenta.ru07:44

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАСС07:31

Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

RT на русском12:01

Доллар превысил 67 руб./$ впервые за полгода

Коммерсантъ08:24

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБК07:20

Курс доллара превысил 67 рублей

Российская газета07:47
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Политика

Макрон на встрече с Путиным процитировал Достоевского

Говоря о роли России в Европе, французский лидер принялся по памяти цитировать фрагмент из романа "Подросток", речь в котором идет об отличии русского человека от француза и немца.
Обновлено в 11:58
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Дима Билан покормил панду в Московском зоопарке

Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных

Обновлено в 17:54
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 17:19
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Происшествия

«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри

Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Политика

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Политика

Украину готовят к размену – эксперт

Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.
Обновлено в 07:07
Общество

Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности

Обновлено в 06:11
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

США провели испытания крылатой ракеты

Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Происшествия

ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся

В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено в 17:31
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено в 14:18
Происшествия

В Бостоне установили памятник жертвам теракта в 2013 году

Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения Памятник жертвам теракта, произошедшего на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, установлен в понедельник в центре Бостона, передает Associated Press.
Обновлено в 18:27
Игры

Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»

Обновлено 17 августа в 16:10
Футбол

«Монако» хочет подписать Касереса, а не Ругани

«Монако» хочет укрепить линию обороны до закрытия трансферно окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 12:47
Общество

Минтруд: курение не может быть причиной штрафов на работе

Минтруд поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, однако курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении заработной платы, сообщили в министерстве.
Обновлено в 18:28
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Политика

Премьер Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию

Обновлено в 05:52
Происшествия

Еще пять человек пострадали от отравления маслом в Ульяновской области

В Ульяновской области с отравлением подсолнечным маслом в больницы поступили еще трое взрослых и двое детей.
Обновлено в 05:12
Транспорт

Собянин: Школьная улица станет пешеходной

Мэр во время осмотра работ по комплексному благоустройству заявил, что улицу нужно не только облагородить, благоустроить ее, «а сделать так, чтобы там была жизнь».
Обновлено в 09:35
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика

Мэры трех городов Турции подозреваются в связях с террористами

Мэр Диярбакыра Аднан Сельджук Мызраклы, мэр Мардина Ахмет Тюрк и мэр Вана Бедиа Озгекче Эртан были отстранены от работы ввиду возбуждения против них уголовных дел, связанных с причастностью к террористической деятельности, отмечается в сообщении МВД.
Обновлено в 09:02
Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальти

В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева.
Обновлено в 17:12
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Здоровье

Психиатр назвал четыре условия душевного спокойствия человека

Специалист выделил четыре сферы, порядок в которых необходим для душевного равновесия и счастливой жизни человека.
Обновлено в 04:07
Футбол

ЦСКА хочет арендовать у «Севильи» воспитанника «Барселоны»

Московский клуб хочет арендовать 27-летнего футболиста с правом выкупа, сообщает ElDesmarque.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе

В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
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