Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Политика
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Армия и оружие
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Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Toyota представил новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
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Во время позирования фотографам президент Франции взял супругу за травмированную руку и, судя по всему, причинил ей боль.
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Общество
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Происшествия
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Футбол
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Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.
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«Ливерпуль» хочет пригласить Форма
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Экономика
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Новая игра Disintegration от разработчика Маркуса Лехто
Лехто говорит, что Disintegration - это совершенно новая концепция, которую геймеры еще не испытывали.
Обновлено в 18:48
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
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Обновлено в 17:00
Общество
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Ранее Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ.
Обновлено в 03:45
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Авто
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Компания Brilliance вывела на российский авторынок новый компактный кроссовер V3.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Наука
Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
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Общество
На Камчатке застрелили более 60 медведей
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Политика
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«В Международный аэропорт Кишинева с визитом прибыл новый владелец Avia Invest и концессионер аэропорта Кишинева Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Авто
Какие дополнительные опции чаще всего выбирают при покупке нового авто?
Следует отметить, что согласно подсчетам, клиенты расходуют на дополнительные опции приблизительно 7% от общей стоимости новой машины.
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Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
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