Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" в понедельник вечером совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, повредив хвостовую часть.
Обновлено в 15:41
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Самолеты швейцарских ВВС сопровождали российский рейс до границы с Францией, приближаясь к нему на протяжении полета на несколько метров, после чего удалились.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты
Supreme выпустит кнопочный телефон-кирпич с 3G
Ранее бренд сотрудничал с компанией Морніем — вместе они выпустили серию пауэрбэнков Supreme.
Обновлено в 14:05
Игры
Minecraft получит RTX-трассировку лучей
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Игры
Церемония открытия gamescom 2019 — текстовая трансляция
Все главные анонсы gamescom 2019 состоятся на церемонии открытия выставки, которая начнётся с минуты на минуту.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррель
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Супруга премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете по дороге в Киев, передают Вести Израиля.
Обновлено в 02:42
Авто
Volkswagen Polo GTS с мощным мотором проходит тесты
Под капотом "заряженной" новинки установлен турбированный мотор TSI объемом 1,4 литра, обеспечивающий отдачу в 150 л.с. Таким образом, Virtus GTS станет самой мощной версией в линейке модели.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Обновлено в 15:12
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
Политика
Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Ливерпуль» хочет пригласить Форма
«Ливерпуль» хочет укрепить вратарскую позицию после потери голкипера Алиссона, который выбыл на несколько недель из-за травмы.
Обновлено в 16:53
Кино
Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding
Обновлено в 16:00
Религия
19 августа православные празднуют Преображение Господне
Православный праздник Преображение Господне отмечается 19 августа. Но в народе его чаще называют вторым Спасом или Яблочным.
Обновлено в 03:56
Хоккей
Ничушкин заключил контракт с «Колорадо»
Обновлено в 16:49