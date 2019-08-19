Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

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Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБК07:20
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
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