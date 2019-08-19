Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме после разговоров с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:35
Политика
Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Многодетная Саша Зверева призналась, что больше не хочет рожать
Напомним, Зверева впервые стала мамой в браке с банкиром Ильей.
Обновлено в 03:20
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Игры
Minecraft получит официальную поддержку трассировки лучей
Обновлено в 08:30
Музыка
Майя Хоук выпустила два сингла и готовит альбом
Как сообщает Variety, она выступила автором текстов, а музыку написал лауреат "Грэмми" Джесси Харрис, ранее работавший с Норой Джонс.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Политика
В редакции РБК сменилось руководство
Как сообщает издание, госпожа Голикова продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой, а господин Тросников назначен заместителем генерального директора РБК.
Обновлено в 09:15
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильных
Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 04:02
Футбол
Болельщики отправят открытки Черчесову перед матчем молодежных сборных Россия - Сербия
Болельщики смогут попробовать свои силы в поединках с послами сборной России во главе с Андреем Тихоновым, отведать настоящую сербскую кухню, послушать выступление рэп-группы GAYAZOV$ BROTHER$, сделать бесплатную прическу в барбер-шопе и отправить открытку Черчесову.
Обновлено в 11:16
Политика
Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Технологии
Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных
Киберпреступники пытались получить у жертв данные учетных записей Microsoft, используя фальшивые сообщения об ошибке.
Обновлено в 12:00
Футбол
Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»
Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».
Обновлено в 09:36
Киберспорт
Hotline Miami и Superhot вышли на Nintendo Switch
Шутер с механикой взаимодействия со временем Superhot стал доступен владельцам Nintendo Switch.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Космос
Инопланетяне на огромном корабле наблюдают за землянами, используя энергетический щит – уфологи
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество
Мэр Ялты предложил изменить герб города
По мнению Челпанова, в гербе использованы «скорее западноевропейские цвета, чем славянские».
Обновлено в 10:26
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк
Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы. Одет Брэдли также был несколько неопрятно.
Обновлено в 04:16