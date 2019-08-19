Финансы

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублейВедомости 09:36

В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.
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Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей

RT на русском12:01

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Rambler News Service09:22

Курс доллара превысил 67 рублей

Российская газета07:47

Курс доллара превысил 67 рублей

ТАСС07:31

Доллар превысил 67 руб./$ впервые за полгода

Коммерсантъ08:24

Курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб

РБК07:20

Доллар взлетел

Lenta.ru07:44
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
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Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, сообщает «РИА Новости».
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Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
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Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
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Многодетная Саша Зверева призналась, что больше не хочет рожать

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В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
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Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 23:16
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Майя Хоук выпустила два сингла и готовит альбом

Как сообщает Variety, она выступила автором текстов, а музыку написал лауреат "Грэмми" Джесси Харрис, ранее работавший с Норой Джонс.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
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В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках

Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Политика

В редакции РБК сменилось руководство

Как сообщает издание, госпожа Голикова продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой, а господин Тросников назначен заместителем генерального директора РБК.
Обновлено в 09:15
Общество

Школам рекомендовали ограничить использование мобильных

Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
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Футбол

Болельщики отправят открытки Черчесову перед матчем молодежных сборных Россия - Сербия

Болельщики смогут попробовать свои силы в поединках с послами сборной России во главе с Андреем Тихоновым, отведать настоящую сербскую кухню, послушать выступление рэп-группы GAYAZOV$ BROTHER$, сделать бесплатную прическу в барбер-шопе и отправить открытку Черчесову.
Обновлено в 11:16
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Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Технологии

Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных

Киберпреступники пытались получить у жертв данные учетных записей Microsoft, используя фальшивые сообщения об ошибке.
Обновлено в 12:00
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Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»

Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».
Обновлено в 09:36
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Hotline Miami и Superhot вышли на Nintendo Switch

Шутер с механикой взаимодействия со временем Superhot стал доступен владельцам Nintendo Switch.
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В Барселоне ограбили посла Афганистана

В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
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«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
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Инопланетяне на огромном корабле наблюдают за землянами, используя энергетический щит – уфологи

Обновлено вчера в 21:45
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество

Мэр Ялты предложил изменить герб города

По мнению Челпанова, в гербе использованы «скорее западноевропейские цвета, чем славянские».
Обновлено в 10:26
Космос

Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter

Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
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Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
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Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией

«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
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Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк

Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы. Одет Брэдли также был несколько неопрятно.
Обновлено в 04:16
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