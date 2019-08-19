В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб. Он продержался выше этой отметки несколько минут: уже к 14.18 мск доллар стоил 66,98 руб.

Политика Путин заявил об осторожном оптимизме после разговоров с Зеленским Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, сообщает «РИА Новости».

Политика Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2» Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Музыка Майя Хоук выпустила два сингла и готовит альбом Как сообщает Variety, она выступила автором текстов, а музыку написал лауреат "Грэмми" Джесси Харрис, ранее работавший с Норой Джонс.

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Происшествия Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Политика В редакции РБК сменилось руководство Как сообщает издание, госпожа Голикова продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой, а господин Тросников назначен заместителем генерального директора РБК.

Общество Школам рекомендовали ограничить использование мобильных Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.

Футбол Болельщики отправят открытки Черчесову перед матчем молодежных сборных Россия - Сербия Болельщики смогут попробовать свои силы в поединках с послами сборной России во главе с Андреем Тихоновым, отведать настоящую сербскую кухню, послушать выступление рэп-группы GAYAZOV$ BROTHER$, сделать бесплатную прическу в барбер-шопе и отправить открытку Черчесову.

Политика Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.

Технологии Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных Киберпреступники пытались получить у жертв данные учетных записей Microsoft, используя фальшивые сообщения об ошибке.

Футбол Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом» Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».

Киберспорт Hotline Miami и Superhot вышли на Nintendo Switch Шутер с механикой взаимодействия со временем Superhot стал доступен владельцам Nintendo Switch.

Происшествия В Барселоне ограбили посла Афганистана В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.

Кино «Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Общество Мэр Ялты предложил изменить герб города По мнению Челпанова, в гербе использованы «скорее западноевропейские цвета, чем славянские».

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Политика Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией «16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.